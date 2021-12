Argentinos lanzan app de navegación para revolucionar el sector: planean facturar $20 M en 2022

Su nombre es MasterSailor y cuenta con cartografía actualizada, GPS, estado del tiempo actual y pronóstico, mareas y profundidades en tiempo real

Los emprendedores argentinos son reconocidos en todo el planeta a partir de su increíble talento y la capacidad de generar nuevos negocios en todo tipo de sectores. Incluso, en aquellos que a simple vista, tienen buena parte del recorrido resuelto. O en escenarios adversos, como fue el inesperado inicio de la pandemia.

En este contexto, Daniel Raskin y Darío Fernández idearon una nueva aplicación de navegación, a la que denominaron MasterSailor, un producto que se destaca por incluir toda la información necesaria para consultar por aficionados y expertos en navegación de una forma sencilla, ágil e intuitiva.

Con esta nueva app -que contará con una versión gratuita y otras dos versiones premium-, el navegante tendrá en un solo lugar la cartografía actualizada, GPS, estado del tiempo actual y pronóstico, mareas y profundidades en tiempo real, derroteros, funciones de comunicación para emergencias y todos los servicios que un navegante necesita.

La historia detrás de la app

"Tengo por afición la navegación, navego a vela, y a partir del 20 de marzo de 2020 y por varios meses no pudimos salir a navegar. Entonces empecé a ver historias de navegantes en YouTube cosas que las tenía pendientes de ver y entre tantas cosas de náutica, que fui metiéndome y apareció una página web de un servicio para navegantes oceánicos", recuerda Raskin, actual presidente de MasterSailor, en diálogo con iProUP.

"Me interesó cómo estaba estructurada, me pareció que estaba bien la información que le prestaban al navegante oceánico, respecto a meteorología puntual para el lugar adónde estaría en la travesía, me gustó la idea y como estábamos navegando en internet, se me ocurrió desarrollar algo parecido", añade.

Raskin detalla que acudió a su amigo Darío Fernández, instructor de náutica, y poseedor de uno de los institutos más importantes de la Argentina. "Es instructor para las primeras armas de la navegación tanto el motor como vela, es instructor para patrón de vela segundo nivel, y prepara para rendir libre en prefectura el título de Piloto de Altura, qué es la máxima categoría alcanzada por los que navegamos a vela, son muy pocos los que acceden a este brevet y sirve para poder despachar un barco para cruzar el océano, o sea navegar no viendo la costa", puntualiza.

Luego de un largo rato de charla, Raskin le presentó su idea a Fernández para conocer su opinión: "Es un nicho para desarrollar y hacer, pero me dijo que eso sería muy limitado porque era muy específico para los que cruzan el océano, pero que sería muy interesante hacer una aplicación que contenga todas las variables imprescindibles para salir de puerto, ya sea a una travesía larga o bien la vuelta que despunta nuestro vicio". Con la respuesta obtenida, Fernández se transformó también en el actual vicepresidente de la app.

Algunos números

La inversión inicial, realizada con fondos propios, roza los u$s200.000. "Estimamos que hasta que empiece a haber un flujo de ingresos, vamos a tener que poner entre u$s20.000 y u$s30.000 más", remarca Raskin.

"El retorno estimamos va a ser en dos o tres años y obviamente la generación de ingresos se va a dar a través de las personas que adhieran al servicio Premium, que va a tener un valor de u$s50 por año y la publicidad que solo será activada para quienes utilizan el servicio free, que van a aparecer pop ups o bien en el rubro servicios quien quiera estar dentro de su rubro destacado en primera línea, tendrá un costo anual o mensual según este estipulemos con cada uno y pop ups que aparezcan", añade.

Si bien aún los fundadores no abrieron la facturación, tienen una proyección que ronda los u$s 200.000 (unos $ 20.000.000) para el primer año de operaciones.

Diferenciales

La app cuenta con las todas las variables necesarias para navegar y es única en el mundo. "Sí hay GPS en una app, pero nosotros además del GPS tenemos cartas digitales propias desarrollada por nuestro cartógrafo".

"Además, hicimos combinación con Hidrografía para tener el tema de la altura de mareas, instalamos mareógrafo que compartimos la información con ellos, y nos comparten la información que no está disponible para el público corriente, para poder presentarla adentro de la aplicación de manera simple que sea de fácil acceso para los navegantes", detalla Raskin.

Daniel Raskin y Darío Fernández, presidente y vicepresidente de MasterSailor, respectivamente

Sumada a la Meteorología para el día a 24hs, 48hs y 72 hs con indicación de intensidad y dirección del viento, ráfagas, aviso por vientos fuertes, Comunicación con la flota que comparta la app, servicios de auxilio mecánico, y llamado al 106 de prefectura con posición real, REY y nombre de la embarcación.

"No existía ninguna aplicación que entregara tanta información en un solo lugar. Por eso decidimos crearla. MasterSailor es una herramienta fundamental para acompañar a todo navegante en sus travesías. Iremos ampliando los mapas cartográficos con el tiempo, en la medida que nuevos usuarios se vayan sumando a la Comunidad MasterSailor", remarca Raskin.

Por su parte, Fernández se suma a la charla con iProUP y remarca que "con MasterSailor, el navegante cuenta con la tecnología para la navegación en una sola pantalla, con la simple selección de la ruta en el derrotero publicado, se evita la posibilidad de cometer errores de carga".

Y añadió: "Además se pueden ver las alturas de marea en los puertos de arribo o salida en los horarios que se soliciten, la situación de los vientos en el trayecto a recorrer en los "WeatherPoints" para el momento actual más 3 días de pronóstico".

Desde hace algunos meses, los fundadores empezaron a trabajar en redes sociales y lanzamos la app a través de un evento para el mercado clubes náuticos y la prensa.

En el sector de la navegación, los fundadores estiman que están creando el "iceberg" de todo lo que vendrá en el futuro. "Somos pioneros en apps de navegación. Creemos que MasterSailor es la punta del iceberg. Vamos a crecer y brindar cada vez más servicios al navegante", resalta Raskin.

El proyecto

Los emprendedores trabajaron 2 meses en mayo de 2020 estructurando el contenido de la app, firmamos un convenio entre nosotros, con los alcances y lo que iban a hacer.

"En julio conformamos una sociedad anónima. Y pedimos algunos desarrolladores y empezamos a estructurar lo que inicialmente, iba a ser en tres o cuatro meses y llevó 16 o 17 meses completar", remarca Raskin.

MasterSailor es una aplicación móvil que reúne en un mismo lugar todas las funcionalidades indispensables para navegantes, y está destinada a mejorar la experiencia de la navegación deportiva en todas sus formas.

Algunas de las funciones y herramientas que ofrece MasterSailor

"Inicialmente el alcance de la misma incluirá la zona del Río de la Plata interior y exterior, extendiendo sus límites llegando al sur hasta el Puerto de Quequén, al Norte al Puerto de La Paloma en Uruguay, y al Oeste hasta la provincia de Santa Fe", precisa el presidente del proyecto.

El nombre MasterSailor fue elegido por varios motivos. "Entendemos por Master a la persona que se especializa y obtiene un título de Magister en determinada materia, y Sailor refiere al Navegante de ambos sexos. Con lo cual le estamos dando un valor profesional a la herramienta MasterSailor", precisa.

Próximos pasos

En ese sentido, los fundadores tienen muchos proyectos en carpeta como, por ejemplo, ampliar la aplicación una vez que la comunidad MasterSailor se haga de un volumen interesante y algunos proyectos muy ambiciosos que vendrán en el mediano plazo.

En ese sentido, planean una expansión de los servicios de la app con la generación de las cartas náuticas para los grandes lagos en las que hay mucho navegantes como: Nahuel Huapi, La Represa de José C Paz, e, incluso Brasil.

"Si bien Brasil tiene una costa tremenda para la para la navegación no tienen en comparación con Argentina la cantidad de navegantes, debe haber 50.000 o 60.000 barcos de particulares cuando en Argentina en el ámbito del río de la plata interior y delta del tigre estamos registrando unas 130.000 embarcaciones y unas 40.000 o 50.000 en el resto del país", desliza Raskin

"Todo el Paraná, el Uruguay, los lagos interior sur de bahía Blanca hacia abajo, pero creemos que el crecimiento vendrá hacia el norte con una expectativa de darle volumen internacional a la aplicación", completa.

Sus funcionalidades

Cartografía digital y GPS

Cartografía digital propia actualizada

Todas las funciones de GPS disponibles (Waypoints, Rutas, etc.)

Más de 20 derroteros precargados

Interfaz gráfica con múltiple información en pantalla

Posibilidad de compartir Waypoints y Rutas con otros usuarios con un click

Esta sola funcionalidad es competencia de otra existente

Las siguientes se deben consultar en páginas web

Meteorología en tiempo real y pronóstico en distintas áreas de interés:

Pronóstico completo y actualizado en diferentes puntos de interés para el navegante (WeatherPoints)

Meteorología en tiempo real y pronóstico en tu posición actual o en la posición que elijas en pantalla

Alertas meteorológicas por mensajes en pantalla

Tidepoints

Profundidad real corregida por condiciones meteorológicas en los diferentes puertos

Función de ecosonda virtual que permite determinar la profundidad de manera permanente a lo largo de tu ruta activa

Sistema de llamadas de emergencia, urgencia y alertas a los navegantes, e información de todo tipo de servicios náuticos

Posibilidad de enviar una llamada de socorro a la Prefectura Naval y a todos los navegantes de la zona a un solo click

Posibilidad de enviar una alerta a otros navegantes acerca de algún peligro para la navegación

Los mensajes se viralizarán en la pantalla de todos los usuarios de MasterSailor

