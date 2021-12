Centralizado versus descentralizado: quién tendrá finalmente el control del metaverso

Apenas comienza la carrera por tener presencia en el metaverso y ya se genera una polémica: ¿debería ser un sistema centralizado o uno descentralizado?

El metaverso se desarrolla de manera acelerada. Se trata de ese universo de entornos virtuales en el que se construyen múltiples proyectos y que es visto como el futuro de la convivencia humana. Pero, a medida que este mundo digital avanza, ¿quién lo gobierna, sobre todo si prospera de modo descentralizado? La respuesta la tienen las organizaciones autónomas descentralizadas, mejor conocidas por sus siglas DAO.

Para revelar detalles sobre esta revolucionaria forma de gobernar y hacer funcionar organizaciones, un panel disertó sobre «por qué son importantes las DAO«, en una charla que, este jueves 16 de diciembre, formó parte de la sexta edición del evento virtual European Blockchain Convention.

Moderada por Alfonso de la Rocha, ingeniero de investigación de Protocol Labs, la conversación contó con la participación de Paul Claudius, cofundador del proyecto DIA (Activo de Información Descentralizado); Nirbhik Jangid, fundador del ecosistema descentralizado The Dapp List; y Max Infeld, miembro de la comunidad del juego play to earn Alien Worlds.

En sí, todos los panelistas pertenecen a un entorno virtual gobernado y organizado según los designios de su comunidad. Cada miembro de este entorno tiene poder y derecho de voto al poseer un token de gobernanza, así que basado en ello, podemos entender a las DAO como una estructura con soporte en una cadena de bloques y con un token nativo cuyo objetivo es organizar la actividad humana.

En otras palabras, las DAO son organizaciones sociales descentralizadas para gobernar en el metaverso sin la necesidad de un tomador de decisiones centralizado. Un cambio de concepto radical si se compara con las estructuras de gobierno que provienen del mundo tradicional.

Para los panelistas las DAO tendrán un rol central en el desarrollo del metaverso

La firmeza de una DAO es un contrato inteligente donde están almacenadas las reglas de la organización. Nadie puede editar estas normas sin que la comunidad se dé cuenta, porque están basadas en cadenas de bloques que son transparentes.

Paul Claudius contó cómo crece la comunidad de su proyecto DIA, al cual describió como una «Wikipedia de datos financieros de los mercados tradicionales y descentralizados». Se trata de una plataforma de código abierto que incentiva a los usuarios a obtener y validar datos.

"Necesitábamos fuentes de datos nosotros mismos, mientras desarrollamos productos financieros y aplicaciones descentralizadas. En este proceso, no pudimos encontrar fácilmente fuentes de datos verdaderamente transparentes. Fue entonces cuando comenzamos a aprovechar el poder de la multitud para obtener datos directamente de fuentes públicas como exchanges y API. Pronto nos dimos cuenta de que este enfoque, combinado con un esquema de incentivos basados en nuestro token, tiene el poder de resolver desafíos con respecto a la confianza y la escalabilidad", Paul Claudius, cofundador del proyecto DIA.

Desde su experiencia, Claudius narró cómo la comunidad de DIA se ha organizado en torno a un objetivo común. Trabajan porque creen en el proyecto, lo sienten propio y contribuyen para que todo salga lo mejor posible. «En esencia es muy importante y valioso cómo la gente gestiona y coordina para lograr ese el éxito del proyecto, mientras al mismo tiempo, todos revisan y validan o no los datos que todos aportan», agregó.

Como demostración de que las DAO se adaptan a cualquier proyecto, Nirbhik Jangid, habló de cómo lo han hecho en The Dapp List, que es un ecosistema descentralizado de múltiples cadenas centrado en eliminar las estafas de criptomonedas en la industria. Se trata de una plataforma descentralizada donde los usuarios pueden acudir para confirmar la credibilidad de un determinado proyecto antes de invertir en él.

Así que en The Dapp List la comunidad rige el proceso de inclusión y exclusión de un nuevo proyecto en la plataforma. Como resultado, el proceso garantiza que solo las iniciativas validadas por los usuarios, es decir, los más creíbles serán los que se incluyan en la especie de lista blanca, según lo dicho por Nirbhik Jangid.

"La comunidad rige el proceso de listar o eliminar proyectos. Dividida en cazadores y votantes, los propios usuarios son los que actúan como un sistema de control y equilibrio para eliminar posibles estafas", Nirbhik Jangid, fundador del ecosistema descentralizado The Dapp List.

El panel European Blockchain Convention

Las DAO: un cambio de juego

Para Paul Claudius lo más importante que tienen las DAO es que a través de los tokens de gobernanza los usuarios se convierten en dueños de una porción de los proyectos. «Son socios que aportan ideas y votan por las decisiones y por eso prefieren usarlos en lugar de los servicios tradicionales».

Claudius cree que, con el tiempo, habrá cada vez más proyectos basados en DAO y, por lo tanto, más personas uniéndose a ellos. Por esa razón considera que este modelo de gobernanza se extenderá, por lo que no habrá marcha atrás, «aunque en este momento se encuentra en una etapa bastante experimental», dijo.

Max Infeld también se manifestó convencido de que el modelo presentado por las DAO se consolidará con el tiempo. Sobre todo, porque ya es una gran realidad que están experimentando cientos de jugadores con proyectos play to earn como Alien Worlds que ya cuenta con más de 200.000 usuarios activos.

Infield señaló que el metaverso no concede acceso a todos los humanos, sino que hace una especie de selección y solo abre la puerta a quienes pueden liberarse de creencias implantadas por conceptos tradicionales.

"Esto [el metaverso] no es algo que está disponible para todos de manera inmediata. Lo supimos cuando fuimos a presentarnos ante personas del mundo real. Llegamos a las tiendas y les hablamos a los dueños sobre el concepto de nuestra DAO, pero ellos preguntaron ‘¿cómo les damos a nuestros consumidores virtuales un producto o servicio que no tiene sentido para ellos?’. Entonces, en mi opinión, una DAO es el vehículo que usaremos para conectar con el futuro, pero todavía hay muchas personas apegadas a la base de las tradiciones terrestres que no están listas para la evolución", Max Infeld, miembro de la comunidad del juego Alien Worlds.

Sin embargo, los panelistas estuvieron de acuerdo sobre el punto de que las DAO no siempre son fórmulas perfectas que se adaptan a todas las comunidades o que son usadas de manera honesta por todos los actores de un determinado ecosistema. Alertaron a quienes se interesen por este tipo de gobernanza a mantenerse pendientes de que puede haber colaboradores deshonestos con el interés de atacar a determinados proyectos.

"Hay riesgos de que en algunos casos se presenten adquisiciones de personas o grupos de ellas que quieran comprar los tokens de gobernanza de un determinado proyecto con la idea de tener mayor influencia en los sistemas de votación. Algunas personas pudieran comprar todos o la mayoría de los tokens de un proyecto para luego ejercer una presión masiva sobre su precio o influir en las votaciones para apoyar una determinada idea incluyendo a sus amigos y familiares para ejecutarla. Entonces hay todo tipo de cosas terribles que pueden suceder y sobre las que hay que pensar para construir sistemas de gobernanza más seguros", Nirbhik Jangid, fundador del ecosistema descentralizado The Dapp List.

De cualquier manera, cada vez más comunidades están encontrando en las DAO un mecanismo efectivo para invertir, indicó Criptonoticias.