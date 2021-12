Polémica: WhatsApp quiere mejorar la seguridad pero lanza una nueva medida demasiado "controversial"

Esta nueva función de WhatsApp se pueden activar o desactivar para todos los usuarios de WhatsApp, para todos los contactos o para nadie

En lo que es una apuesta ambiciosa, WhatsApp está aplicando nuevas medidas de privacidad para proteger a los usuarios de aplicaciones de terceros no autorizadas. Estas nuevas medidas de privacidad evitan que los contactos desconocidos con los que nunca se ha mantenido una conversación a través de WhatsApp no puedan ver la hora en la que el usuario se conectó por última vez a la aplicación o si la persona se encuentra en línea.

Algunos usuarios ya se percataron que no pueden ver la última vez que se conectaron alguno de sus contactos. Por su parte, el servicio de atención al cliente de WhatsApp explicó que se trata de una nueva medida de privacidad.

Por otro lado, también se puede activar y desactivar en WhatsApp las opciones de: hora de la última vez conectados, foto de perfil, info, estado, o las confirmaciones de lecturas con el doble check azul.

Estas opciones se pueden activar o desactivar para todos los usuarios de WhatsApp, para todos los contactos o para nadie. Este tipo de medidas de privacidad son muy útiles si se quiere mantener la privacidad en la aplicación.

Chau a la última hora de conexión

Si se visita la App Store o Google Play se puede dar con algunas aplicaciones de terceros que pueden registrar el estado en línea o la última hora de conexión de los contactos que la persona en cuestión quiera consultar.

Algunas personas usan estas aplicaciones de terceros para consultar la disponibilidad en línea o la última hora de conexión de algunos usuarios de WhatsApp. Gracias a las últimas mejoras de privacidad por parte de la aplicación de mensajes instantáneos, WhatsApp no muestra el último visto ni el estado en línea si nunca se ha mantenido una conversación con ese contacto.

Dado que las aplicaciones de terceros no tienen un chat activo, no pueden ver si estamos en línea o no.

Para empezar a utilizar esta nueva medida de privacidad se tendrá que actualizar la aplicación.

Asimismo, si no pueden consultar la disponibilidad en línea de algunos de los contactos es porque es porque habilitaron la configuración de privacidad "Mis contactos excepto" disponible para algunos usuarios que tengan la versión beta para Android o para iOS.

Por lo tanto, si se quiere empezar a utilizar esta nueva medida de privacidad que está implementando WhatsApp se tendrá que actualizar la aplicación a su versión beta para probar esta nueva funcionalidad para que los contactos con los que nunca se ha mantenido una conversación no puedan ver si se está disponible o la última hora de conexión a la aplicación, publicó el sitio Adslzone.

Cómo activar los mensajes que desaparecen solos en WhatsApp

Los mensajes temporales de WhatsApp no son precisamente nuevos, siendo implementados el año pasado como una manera de asegurarnos de que lo que decimos no se mantiene guardado para siempre. Además, en los últimos meses WhatsApp presentó fotos que sólo se pueden ver una vez, y que se autodestruyen.

Ahora, el servicio de mensajería instantánea más popular anunció novedades en los mensajes temporales, empezando por que ahora podremos usarlos por defecto en todos nuestros chats; ya no tendremos que activarlos en cada conversación que tenemos por separado, y por lo tanto, siempre tendremos la seguridad de que todos nuestros mensajes se borran automáticamente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto sólo se activa en los chats nuevos que empecemos, y no en los que ya tengamos activos.

Para poder configurar esta herramienta en Whatsapp se deben seguir los siguientes pasos:

Acceder al menú de configuración del chat

Buscar Mensajes temporales

Activar la función

Los chats grupales también tendrán la opción de mensajes temporales cuando los creemos, pero será opcional y no afectará al resto de chats grupales que tengamos iniciados. Si entramos en un grupo o un chat que tenga los mensajes temporales activados, un mensaje nos avisará para que lo tengamos en cuenta.

El otro gran cambio está en cuánto durarán los mensajes temporales; hasta ahora, los mensajes duraban 7 días, que es suficiente para mucha gente, pero que puede ser demasiado o muy poco para mucha gente. En respuesta, WhatsApp implementó dos duraciones más: 24 horas y 90 días.

Ahora se puede hacer los mensajes duren un día, una semana o tres meses.

Por lo tanto, ahora podemos hacer que nuestros mensajes duren un día, una semana, o tres meses, lo que debería ser suficiente variedad para la mayoría de usuarios; aunque muchos querrán configurar la duración exacta del mensaje, por el momento WhatsApp no plantea esta posibilidad.

Estos cambios suponen que podemos hacer que todos nuestros mensajes tengan "fecha de vencimiento", y que sean eliminados después de 24 horas, 7 días o 90 días en todos nuestros chats. Encontraremos estas opciones en Configuración de privacidad, y en "Duración predeterminada".

Sin embargo, viene bien recordar que esto no impide que otros usuarios hagan capturas de pantalla de nuestros mensajes, o los copien antes de que se borren; esta opción sólo elimina los mensajes después del periodo de tiempo, pero no puede limitar más lo que se haga con ellos.