Empleo 4.0: se esperan más de 10 millones de nuevos puestos de trabajo IT en América Latina

La brecha existente en el mercado laboral del sector IT no es nueva. Las empresas del rubro suelen destacar las dificultades que tienen para encontrar talento e incluso para retenerlo. La competencia es muy grande y la puja por captar esos profesionales es equivalente.

Con la pandemia la situación no mejoró, todo lo contrario, se profundizó. Creció la demanda de profesionales y todo indicaría que la post pandemia demandará aún más.

Esta predicción va de la mano de otro factor importante que aceleró la escasez de profesionales IT, sobre todo en Argentina, que es la brecha cambiaria.

A pesar de que la pandemia obligó a cerrar las fronteras terrestres, la tecnología las abrió y le brindó a los profesionales argentinos una oportunidad casi imposible de resistir: trabajar para otros mercados, donde cobran en dólares.

En este marco, y para suplir de alguna manera la brecha entre oferta y demanda de puestos de trabajo que las instituciones académicas profesionales no llegaron a cubrir, es que surgieron en los últimos años los coding schools y bootcamps

"La oportunidad del ecosistema edtech (educación y tecnología) es muy grande. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2020 hubo más de 1 millón de puestos vacantes en tecnología, mientras que menos de 100.000 profesionales se graduaron en toda la región. Este dato resalta la brecha de habilidades existente en tecnología y la falta de talento calificado", explica Luz Borchardt, co-founder & VP of Marketing de Henry, academia digital que nació con el objetivo de democratizar el acceso a la educación de calidad en tecnología, que se plasma en un modelo disruptivo, donde el estudiante abona el curso una vez que se insertó laboralmente.

Es indudable que el sector tecnológico presenta una oportunidad enorme para quienes quieran tener una carrera en una de las industrias "mejor pagas" del mercado. La demanda de trabajos en tecnología no para de crecer y, de acuerdo a un estudio de Microsoft y LinkedIn, se espera que para 2025 haya más de 10 millones de vacantes abiertas en la región.

El modelo de cursos de corta duración de Henry le permite a las personas una rápida inserción en las compañías. Es un win-win, donde todos ganan, los talentos y las empresas que acceden en poco tiempo a una fuerza laboral.

"Con nuestra carrera de Desarrollo Web Full Stack, en solo 4 meses las personas se convierten en programadores y pueden insertarse en compañías de primera línea a nivel mundial. Es una modalidad de cursada full-time y online. Los estudiantes asisten a clases con instructores y programan en equipo con personas de toda Latinoamérica", remarca Borchardt.

Y añade: "Con más de 800 horas de programación basadas en prácticas y proyectos reales, aprenden bajo una educación colaborativa y con metodologías ágiles del mundo real. Esta formación le permite a cualquier interesado convertirse en un programador de todo el stack, incorporando las tecnologías más demandadas por el mercado laboral, tales como JavaScript, CSS, Node.js, React, entre otras. Además, son entrenados en pensamiento lógico, bases de datos y almacenamiento web".

Otro punto importante de estas propuestas es la posibilidad de democratizar el acceso a educación de calidad en tecnología. Es un beneficio para las empresas pero también para las personas. Los testimonios son variados, van desde los que lograron un primer trabajo a los que abordaron un cambio radical en sus carreras, o los que lograron transformar su realidad económico social y acceder a una educación, que antes de estas oportunidades, no imaginaron podrían alcanzar.

Los testimonios

Rodrigo Velazco (Argentina): trabajaba en el rubro gastronómico, específicamente era cajero en una discoteca, y en la actualidad trabaja en avenida+ como Back End Developer. Al momento de conocer a Henry se encontraba desempleado y sin un rumbo definido. Con curiosidad por la programación y un montón de dudas decidió aplicar.

"Henry fue la mejor apuesta que hice en mi vida. Me abrieron un montón de puertas que jamás pensé que se iban a abrir. Conocí gente que hoy considero amiga y lograron que encuentre una pasión en la programación. avenida+ es la mejor empresa que pude elegir para comenzar mi camino en este mundo", sumó.

Daniela Cayuela Tovar (Bogotá, Colombia): Es administradora de Empresas Turísticas y Hoteleras y trabajaba para Booking.com, trabajo que perdió por la pandemia. Luego de 4 meses intensos de programación logró conseguir un trabajo remoto para México en Trato Hecho.

"Me arriesgué, me presenté al examen y entré. Fue difícil pero no imposible. Mientras uno le meta muchas ganas y esfuerzo, se puede. Lo que más destaco de Henry es la comunidad que se formó, conocí personas super bonitas que me van a quedar para el resto de la vida", agregó.

Mauricio Espinosa (México): Trabajaba como profesor independiente para pagar sus estudios universitarios y ahora es Front-End Developer para Filup RH. Cobra un salario que duplica su ingreso anterior.

"Me di cuenta de que mi carrera no me brindaba los conocimientos para poder ingresar al mundo laboral. Tomé la dura decisión de dejar la universidad. Gracias a Henry pude aprender sobre algunas de las tecnologías necesarias para poder ingresar a ese mundo como desarrollador ¡En menos de 4 meses las empresas ya me estaban solicitando!", concluyó.