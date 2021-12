Son los más buscados: este "sector 4.0" demanda salarios 25% más altos que el resto

La información se desprende de un estudio especial elaborado por Bumeran y del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires

Los avances de las nuevas tecnologías generaron en el mercado laboral la necesidad de cubrir los puestos vacantes con personal capaz para desempeñar este tipo de tareas. Y ante la falta en muchos casos de perfiles acordes, la pelea por quedarse con los mejores candidatos se evidencia en los salarios ofrecidos por las compañías.

Y esta pelea en el sector llevó a que la remuneración pretendida por los puestos IT sea un 25% más alta en promedio que la media, tal como quedó demostrado en un estudio especial elaborado por Bumeran y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al tercer trimestre de 2021.

La brecha con el salario medio del mercado laboral disminuye a un 7% en los puestos junior y aumenta un 48% en los de mayor seniority.

Las cifras

Por ejemplo, en las búsquedas para trabajos que requieren poca experiencia, los salarios a los que aspiran los postulantes de tecnología son de 65.597 pesos por mes y el salario medio del mercado es de 61.024.

Para los puestos senior/semi senior, los sueldos que pretenden en IT están en 105.023 y el promedio del mercado en 87.019 pesos por mes.

Las postulaciones a cargos de jefe/supervisor registran remuneraciones de 201.333 pesos y la media del mercado en este caso es de 135.894 pesos por mes.

"Los datos que se desprenden del informe muestran que la creencia popular alrededor de los salarios de tecnología no está equivocada: las remuneraciones pretendidas están por encima de las del mercado general. La tendencia es que esta brecha salarial se acentúa a medida de que aumenta el seniority del puesto", explica Ariel Arcidiacono, director comercial de Bumeran y Zonajobs.

"El sector IT ocupa un lugar predominante en el desarrollo de nuestra Ciudad. Hay gran oferta de puestos de trabajo en el sector, pero con una demanda que no logra cubrir los puestos requeridos. Desde el Gobierno de la Ciudad, trabajamos junto al sector privado en un Plan de Sensibilización IT y en políticas públicas para incentivar y promover la inserción de jóvenes y personas adultas en el área de la tecnología, que brinda grandes oportunidades", destacó el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti.

Perfiles más demandados

Parece que los perfiles IT siguen coronándose como los más demandados. Empresa líderes están abriendo búsquedas a una gran variedad de perfiles tecnológicos que van desde un puesto junior hasta los seniors.

Los expertos en recursos humanos concuerdan en que la pandemia provocada por el Coronavirus deja expuestos dos temas: por un lado, la evolución de la industria tecnológica en las empresas obliga al mercado a nuevas contrataciones, y por otro, la búsqueda de las personas en cambiar de trabajo para una mayor motivación.

En este contexto, desde Galicia Seguros comentan que los candidatos más buscados son aquellos que puedan acompañar la evolución de las compañías hacia la agilidad y el valor de los datos como un activo estratégico. También, perfiles que permitan innovar y gestionar mejor los negocios, con foco en la Experiencia del Usuario.

"La mayor cantidad de búsquedas pasan por perfiles relacionados con Data (Science, Engineer, Governance), UX, Scrum Master y Arquitectura IT", explican.

Otra empresas están buscando estos perfiles para cubrir búsquedas de Ssr/Sr Developer Backend PHP, Java, Developer Front react, Developer Mobile iOS/Android, QA Automation, Devops, UX/UI.

El Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), iniciativa de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), realizó una encuesta a principios de año, entre sus socios para conocer las proyecciones salariales para el aumento acumulado de cara al primer trimestre de este año.

A principio de año, participaron 175 empresas, los resultados indican que el cluster (grupo de perfiles) de Desarrollo proyecta un incremento del 14 por ciento; el de Funcional / Calidad, del 13 por ciento; el de Infraestructura tecnológica, del 12 por ciento, y el No tecnológico, del 12 por ciento.