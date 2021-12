Más simple y seguro: lanzan un "posnet" cripto para cobrar con bitcoin sin intermediarios

La creación de los nuevos dispositivos fue impulsada por la aprobación de bitcoin como moneda oficial en El Salvador, según comunicó la empresa

La empresa Bitcoin nodl lanzó una serie de dispositivos físicos que se llaman "nodl light" que permiten aceptar pagos con bitcoin sin usar plataformas centralizadas. Estos dispositivos están apuntados a comerciantes de productos y servicios de países en desarrollo que quieren intercambiar la criptomoneda de forma autónoma.

Bitcoin Nodl es una empresa que brinda nodos de hardware, dispositivos para intercambiar bitcoin de manera independiente sin intermediarios. La apuesta de la compañía son los dispositivos nodl light, que prometen una operación simple buscando llegar a más público y que se comercializarán a principios de 2022 por unos 200 dólares.

El dispositivo fue ideado pensando en El Salvador y funcionará en otros países como Argentina, Venezuela y otros.

Funcionan a través de una conexión con una computadora con Internet y operan de forma descentralizada bajo la red Lightning Network. Tienen un sistema de nodos plug-and-play, por lo que solo es necesario conectarlo para usarlo, sin mayores complicaciones.

Bitcoin nodl competirá contra Chivo, exchanges y wallets

La aprobación de bitcoin como moneda oficial en El Salvador fue un impulso para crear los dispositivos, según informó la empresa. La pregunta fue "¿cuánta educación será necesaria para incorporar a casi 7 millones de nuevos usuarios?", por lo que buscaron crear un sistema simple para que los comerciantes acepten pagos en bitcoin en países donde actualmente crece la adopción de bitcoin como Argentina, Venezuela o Colombia.

Su objetivo es que los usuarios de la criptomoneda no requieran usar herramientas centralizadas, de custodia o gubernamentales para hacer transacciones. De esta forma, se plantean ser una alternativa de la wallet Chivo, por ejemplo, que es gestionada por el gobierno de El Salvador y ha recibido numerosas denuncias por problemas de seguridad.

El nodo en una caja de código abierto que ofrece Bitcoin nodl tiene el fin de mantener la autonomía de los usuarios de la criptomoneda. La empresa advierte que este aspecto es uno de los valores de Bitcoin y se pierde al usar exchanges o wallets de intermediarios, ya que exigen en muchos casos exponer datos personales y autorizar su control para poder operar.

Esto último ocurre cuando las personas pueden crear su monedero a partir de un DNI y no tienen acceso a sus llaves. Es decir, el dueño de las llaves es la misma aplicación, no los usuarios, con lo cual no se tiene control total sobre el dinero como Chivo Wallet, una plataforma centralizada que funciona de esta manera, según informó Criptonoticias.