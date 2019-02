Así funciona la primera red de carpooling para mujeres creada en Rosario

Un grupo de emprendedoras lanzó en Rosario la primera red de "carpooling" exclusiva para mujeres, unica en su tipo en el país.

La página de Facebook "Amiga, hermana: viajamos juntas?" permite ofertar destinos y lugares con la intención de repartir gastos. El acento se pone además en la contención femenina que, sobre todo a las más jóvenes, les permitirá sentir que viajan seguras entre pares.

Ledy López, creadora del grupo, destacó que en los viajes las chicas se hacen compañía, se cuidan, se protegen, encuentran la forma de reforzar la relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres, e incluso esas charlas viajeras son el puntapié para crear otros grupos de trabajo, de apoyo, de participación.

Ledy no tiene auto y desde hace dos años participa como pasajera de grupos mixtos de carpooling.

"Tuve experiencias muy copadas, de hecho ayer mismo viajé con varones y mujeres, no tengo problema, nunca tuve inconvenientes, ayer el viaje de ida y vuelta me salió 550 pesos, es decir el valor de un solo pasaje de colectivo a Buenos Aires", señaló al periódico La Capital, y explicó que el grupo "Amiga, hermana, viajamos juntas?" fue creado por la inquietud de una amiga.

"En una oportunidad, cuando volvía de una convención de técnica vocal en la Universidad de La Plata, le insistí a una colega cantante para que utilice el carpooling y me dijo que no se animaba a viajar con desconocidos y más si eran hombres. Me dijo: 'Con todo lo que está pasando de la violencia y de los femicidios, me da temor'. En ese momento pensé que pena que tenga que pagar el dinero del colectivo. Fue ahí que abrí el sitio en Facebook", explicó.

Respecto a la filosofía del grupo, agregó: "Es femenino en cuanto al género y feminista en los pensamientos más diversos, algunas utilizan el lenguaje inclusivo, otras no, no es obligatorio, yo por ejemplo no me siento cómoda, no me acostumbro".

Asimismo, puso de relieve la singularidad de "Amiga, hermana: viajamos juntas?", que es el primer grupo con estas características en el país.

"No es casual, porque por ejemplo el She Taxi sólo funciona en Rosario y en ninguna otro lugar de Argentina, tiene que ver con prácticas culturales propias de esta ciudad, de pensar en el otro", concluyó.