Buenos Aires fue seleccionada como la mejor ciudad de America Latina para ser nómade digital

Buenos Aires organiza la primera conferencia para nómades digitales en América Latina con asistencia gratuita presencial o por streaming

La ciudad de Buenos Aires se prepara para ser anfitriona de NomadsBA , la primera conferencia de nómades digitales de la región. Será los días 26 y 27 de noviembre, en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

El evento virtual y presencial, es una iniciativa del gobierno porteño que busca reactivar la economía del visitante y atraer 22.000 nómades digitales a la Ciudad hacia 2023 de acuerdo con el plan trazado por las autoridades.

Los motivos

Este año Buenos Aires fue reconocida como la mejor ciudad de América Latina para nómades, según "The work from Anywhere index", ranking que elabora Nestpick.

"Queremos que Buenos Aires sea elegida por jóvenes de todo el mundo para vivir, estudiar o trabajar. Una ciudad se desarrolla más y mejor cuando se relaciona con el mundo. Somos un destino ideal para nómades digitales por la calidad y costo de vida, la gran oferta cultural, la diversidad y el alto capital humano", dijo Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño.

Durante el encuentro, nómades digitales y emprendedores de todo el mundo llegarán a Buenos Aires para dar charlas y talleres sobre el estilo de vida y las oportunidades del nomadismo digital. Los paneles abordan temas como modelos de negocio, desarrollo de marca personal, bienestar, trucos a la hora de viajar e incluso criptomonedas.

Habrá más de 40 figuras reconocidas por la comunidad internacional, entre las que se destacan Jimmy Naraine (educador y emprendedor); Matt Bowles (emprendedor inmobiliario); Axel Kutchevasky (productor cinematográfico, guionista y periodista); Rosanna Lopes (experta en marketing digital y creadora de comunidades nómades), y Alec Oxenford (fundador de OLX Group y Letgo).

La elegica de la comunidad digital

"La combinación de una excelente calidad de vida, una oferta cultural y académica de primer nivel, el alto capital humano y el ecosistema emprendedor más competitivo de la región hacen de Buenos Aires el destino urbano ideal para nómades digitales en América Latina", señaló Fernando Straface, Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad.

El programa completo de la conferencia NomadsBA puede consultarse en: https://nomadsba.co. La asistencia al evento es gratuita, tanto en forma presencial como online a través de streaming, y solo es necesario que los participantes se inscriban en este link.

Una semana con más de 25 actividades para nómades digitales

Además del evento de dos días de NomadsBA, previo a la conferencia, del 22 al 25 de noviembre, la Ciudad organizará más de 25 actividades gratuitas pensadas para nómades, como charlas, visitas guiadas, apertura de espacios de coworking y charlas sobre las facilidades y oportunidades que ofrece Buenos Aires.

La semana comenzará con un kick off muy especial. Fuck Up Night Buenos Aires, lanzará una edición temática de nómades digitales en el Centro Cultural 25 de Mayo con el apoyo de Assist 365. El evento contará con la presencia del periodista Hernán Panessi como conductor, habrá influencers y figuras referentes de la comunidad viajera.

En tanto, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofrecerá visitas guiadas a la Reserva Ecológica, barrio Rodrigo Bueno, Centro de Compostaje, Eco Parque y una proyección astronómica en el Planetario, entre otras actividades, La agenda del encuentro.

También, Airbnb sumará otros recorridos guiados para conocer la historia social y secreta de La Boca, el arte urbano de Palermo y todo sobre el clásico barrio y club de San Lorenzo. También, el mítico Café Tortoni abrirá sus puertas para ser sede de otra de las experiencias que regala la semana: Bar, Tango y Chamuyo, todo sobre el baile y los códigos de las pistas porteñas.

Además, en forma inédita, se estará realizando un "Open Coworking" en el que se unirán los espacios de trabajo compartido más reconocidos de la ciudad. A lo largo de cuatro días, se ofrecerán capacitaciones, charlas y eventos con cupos libres para conocer y experimentar lo que significa trabajar en las instalaciones de Huerta, Draper Start Up House, HIT, Área 3, Selina y La maquinita.

Para más información, se puede consultar el calendario completo e inscribirte a las actividades, visitando http://nomadsba.co/nomadsweek/.

El Programa Digital Nomads BA ofrece beneficios e iniciativas para mejorar las experiencias de los nómades en la Ciudad, como descuentos de hasta 20%, tarifas especiales por larga estadía y para nómades digitales, late check out y upgrades sin cargo en más de 40 hoteles porteños. Asimismo, el gobierno porteño firmó un convenio con Airbnb para promover a Buenos Aires como destino internacional, con una campaña especialmente destinada a usuarios nómades digitales, que incluye un micrositio con videos de anfitriones de Airbnb que cuentan los beneficios para trabajadores remotos que ofrece la Ciudad.

Finalmente, el programa también incluye acuerdos con los principales espacios de coworking de la Ciudad: WeWork, HIT, Área Tres, Huerta, La Maquinita y Sheraton Premium Offices, que ofrecen descuentos en tarifas y servicios.