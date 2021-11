Según una encuesta, más del 40% de la gente confía más en bitcoin que en su propia moneda fiat

Una encuesta internacional señala que muchas personas confían más en Bitcoin que en las monedas fiduciarias de sus propios países

Una nueva encuesta realizada por la plataforma de información de crowdsourcing Premise, donde participaron 11 mil personas de 76 países, ha destacado la percepción de las monedas digitales, con un número significativo de participantes que prefieren Bitcoin a las monedas fiduciarias nacionales.

Premise indicó que la investigación reveló que el 41% de los encuestados consideraba que Bitcoin era más confiable que las monedas locales. El hallazgo apunta a un impulso por parte de los proponentes de que el activo debería declararse como moneda de curso legal.

Cada vez más gente confía en bitcoin antes que en su propia moneda fiat

Pero hay más cifras que se desprenden de la encuesta:

- 33% de los encuestados perciben que BTC es más seguro que su moneda local debido a la naturaleza descentralizada de la cadena de bloques.

- 26% de los participantes prefiere usar Bitcoin en vez de moneda fiat.

- 23% de la base de colaboradores de Premise ha cobrado y recibido el pago en BTC en la aplicación Premise. De aquellos a los que se les pagó en BTC, el 46% dice que lo convirtió a la moneda local, mientras que 41% dice que ahorran su Bitcoin (hacen hodl).

- El 13% dice que lo usa como medio de intercambio de bienes y servicios. De los que no han cobrado en BTC, el 30% dice que es porque no conocen las criptomonedas.

Asimismo, una encuesta global el año pasado mostró que 73% de los millonarios estaban invirtiendo o planeaban invertir en criptomonedas

- El 23% no ha cobrado en Bitcoin porque prefiere su moneda local. 13% no ha cobrado en Bitcoin porque simplemente no confían en él.La encuesta que se realizó desde el 30 de agosto.

Otras encuestas este año también han dado cuenta del aumento de la adopción. Un estudio en Rusia, en septiembre, determinó que 77% de los participantes de ese país prefirió las cripto a la inversión en oro y forex. Otra encuesta antes, entre inversores institucionales, reveló que 7 de cada 10 pensaba comprar cripto en el futuro, indicó Diario Bitcoin.