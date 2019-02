¿Querés viajar a Marte?: Elon Musk reveló el precio del pasaje para ir al planeta rojo

Si hay alguien que tiene muchos planes en mente es Elon Musk, quien posee empresas como PayPal y Tesla Motors. Pero esos planes van más allá de estas compañías. En esta ocasión, se relacionan con otra de sus firmas: SpaceX.

El magnate planea que durante este año se enviarán nuevamente astronautas de la NASA desde EE.UU. a la Estación Espacial Internacional, y comenzarán las pruebas de Starship, la nave interplanetaria con la que quiere llegar a Marte.

Si bien no se conoce cuándo será el primer vuelo tripulado a dicho planeta, Elon Musk ya está pronosticando que costará menos de 500.000 dólares, e incluso podría bajar hasta los 100.000 dólares dependiendo del volumen y la demanda.

Esto surgió de uno de los famosos comentarios de Elon Musk en Twitter cuando le preguntaron cuál sería un costo estimado para un billete a Marte o la Luna.

Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want.