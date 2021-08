Muera el porno, viva el porno: ¿cómo es el negocio de OnlyFans que divide a los usuarios de la elite bancaria?

Luego de la polémica, la plataforma seguirá apostando al contenido para adulto, en un negocio que crece gracias a las ganancias de su propia comunidad

Desde hace unos días, la polémica alrededor de la plataforma de contenido adulto "amateur" OnlyFans acaparó la atención de los usuarios en redes. Según el comunicado oficial provisto por la plataforma la semana pasada, en menos de dos meses se prohibirían todas las cuentas con contenido sexual o pornográfico.

Esta medida se tomó, según la compañía, con la idea de buscar un modelo de negocio sostenible a largo plazo, encontrar la conexión con nuevos sectores y, lo más importante, con nuevos fondos de riesgo.

No obstante, desde que la noticia salió a la luz, los rumores suger[ian problemas con los inversores, quienes no estarían contentos con que haya porno explícito en OnlyFans. Esta maniobra también estaría encabezada por las proveedoras de pagos como Mastercard o Visa, aunque también se habló de otras razones.

Por su parte, desde la empresa con sede en Londres argumentaron que la política de prohibición cumplía con las peticiones de sus socios bancarios y proveedores de pago.

En una entrevista con el Financial Times, el fundador de OnlyFans, Tim Stokely, culpó a los bancos de un trato "injusto" que dificulta a la empresa el pago a los creadores.

Sin embargo, el miércoles todo dio marcha atrás: "Gracias a todos por hacer oír sus voces. Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y suspendido el cambio de política planificado para el 1 de octubre. OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores".

El porqué de la decisión

Según la revista Forbes, OnlyFans registró en 2020 ingresos de u$s400 millones (540% más que el año anterior) y el número de creadores de contenido casi se quintuplicó hasta los 1,6 millones, incluyendo estrellas de la industria como Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe o Rebecca Minkoff. Esto atrajo a 82 millones de fans, un 500% más que en 2019. Así, las ganancias después de impuestos aumentaron a u$s60 millones desde los u$s6,6 millonesregistrados solo un año antes.

Creada en 2016 por Stokely, OnlyFans ofrece servicios de suscripción a creadores de contenido, con un público exclusivamente adulto y una particular característica: la mayoría de los usuarios genera material erótico.

Similar a lo que ocurre en YouTube, Twitch o Instagram, la firma cuenta con su propia comunidad de usuarios que viven de las ganancias que generan a través de esta novedosa red social.

Según datos de la compañía de soluciones tecnológicas SignalFire a los que accedió iProUP, cerca de 50 millones de personas en el mundo pueden considerarse como creadores en Internet. Pero con algunas particularidades:

Casi todos ( 47 millones ) son amateurs

Apenas algo más de dos millones son profesionales

Se encuentran distribuidos en plataformas como YouTube, Instagram, Snapchat, Twitch, TikTok, Substack, Patreon y OnlyFans

Con la idea de cambiar el modelo de negocio considerado como "tradicional", la polémica plataforma atrae la atención de 85 millones de usuarios registrados que, mes a mes, pagan para consumir las producciones de un millón de creadores de contenido.

En diálogo con iProUP, Facundo Daniel Tula, fundador de Diacrítica Consultores, separa los dos momentos de la "polémica" de OnlyFans:

"El anuncio sobre la restricción del contenido para adultos se debe a las demandas que recibieron por menores de edad que falsificaron identificaciones para ofrecer contenido. Esto trajo problemas legales y económicos, y termina repercutiendo en decisiones más estructurales "

que falsificaron identificaciones para ofrecer contenido. Esto trajo problemas y y termina " "Cuando analizaron números en detalle y proyectaron la fuga de abonados a raíz de la decisión, se encontraron con que no podían soportar la pérdida tan fuerte de ingresos y de usuarios"

"Es una de las principales de contenido sexual con una incidencia gigantesca del mundo amateur, con lo que posee un espacio propio en el sistema del contenido para adultos. Permite generar ingresos y monetizarlos, lo que no se puede hacer en Facebook, Instagram y Youtube, en las que la desnudez se censura", completa Tula.

¿Cómo funciona el negocio?

El modelo de OnlyFans permite que el generador de contenido cree distintas categorías de suscripción, lo que lo acerca de forma directa, personal y, a veces, "exclusiva" a sus seguidores.

Debido a esta interacción sin intermediarios, famosos de la talla de la actriz y modelo Bella Thorne, la cantante Cardi B y el rapero Tyga, se coronan como las cuentas que más abonados acumulan y generan millones de dólares con una sola foto.

Un ejemplo cercano es el del modelo e influencer chileno Diego Rivano. Con más de 100.000 seguidores en Instagram, revela algunos de sus secretos. "Con OnlyFans gano muchísimo más que en mi trabajo anterior. Actualmente estoy teniendo ingresos de hasta 16.000 dólares por mes", confía a iProUP.

Con unos 1.500 suscriptores mensuales en su cuenta, el influencer produce fotos y videos eróticos. Pero eso no es todo: cobra entre u$s500 y u$s1.000 la publicidad, tiene "staff propio" y hasta creó una productora para generar nuevas cuentas de OnlyFans y diversificar sus ingresos con distintas audiencias dentro del universo "para adultos".

"El negocio va hacia la venta de contenido digital y los influencer podrían sumarse, aunque no necesariamente por OnlyFans. Yo me considero un híbrido: por un lado, subo cosas gratis a mis redes y ahí me pueden buscar las marcas, pero a su vez monetizo mi contenido privado", afirma Rivano.

Juan Etchegaray, Fundador de GROW Escuela de Internet, hace mención al "vínculo directo" que se establece entre ambas partes.

"Cuando un usuario paga por una suscripción, que está en torno a los u$s5 y u$s10 mensuales puede acceder a contenido nuevo y exclusivo periódicamente", señala. En todos los casos, la plataforma se lleva el 20% de la facturación de cada uno de sus creadores, lo que genera un "negocio redondo".

"Por otro lado, ahora existen ciertas limitaciones. Cuando Bella Thorne dijo que se iba abrir un OnlyFans, todo el mundo salió desesperado y pagó u$s200 por una foto, la cual tuvo una pésima llegada al público porque estaba en bikini. Pero la actriz recaudó más de un millón de dólares en una semana. A partir de esa polémica, la plataforma puso un tope máximo por suscripción", agrega.

Asimismo, Etchegaray afirma que los países latinoamericanos en los que más éxito tiene la plataforma son México, Venezuela y República Dominicana. En Argentina, en tanto, el negocio está creciendo a pasos acelerados.

"En el país, pueden verse capturas de pantalla de PayPal de personas que ganan entre u$s2.000 y u$s3.000 mensuales vendiendo contenido erótico", indica, en alusión a muchas jóvenes argentinas que monetizan fotos y videos subidos de tono, algo que ya encendió las alarmas.

Como condimento, la plataforma no tiene fronteras: pueden generarse fotos y videos para público en el exterior, lo que le permite facturar en dólares, algo sumamente atractivo en América Latina.

Los usuarios de OnlyFans pueden ganar miles de dólares al mes subiendo contenido por suscripción

"OnlyFans es un ejemplo de las nuevas estrategias de distintas plataformas que nacen y buscan diferentes modelos de monetización, además de querer ser atractivas para los creadores de contenido y sus audiencias", asegura a iProUP Ximena Diaz Alarcón, cofundadora y directora de Contenidos de Youniversal, consultora regional especializada en investigación y tendencias.

Según la experta, "lo que más busca la audiencia es el contenido para adultos, pero por las propias características de la plataforma, su público y hasta su 'fama' de difusora de material erótico, para un influencer mainstream podría ser contraproducente".

Asimismo, Juan Marenco, Director General de Be Influencers, afirma a iProUP: "El modelo que ofrece OnlyFans lo vuelve poco seguro para las marcas, por lo cual es complicado para que lo moneticen los influencers".

No obstante, Marenco cree que, como suele pasar con todas las plataformas de esta índole, se creará una "pirámide" en la que algunos pocos podrán vivir de esto y otros no. Sin embargo, no descarta que algunos "más chicos" puedan sumar un ingreso extra sin tener una base tan grande de seguidores.

En contraposición, Rivano revela: "De repente vi que muchos influencers tenían sus cuentas en el sitio y vivían super bien. Yo ya era conocido en redes y mis seguidores me pedían que me creara una cuenta. Y me pasó que colapsé con mi trabajo, no estaba ganando nada y con esta plataforma estoy ganando mucha plata".

Además, cuenta que desde que está en OnlyFans se abrieron nuevas oportunidades: está por sacar sus propia línea de suplementos para deportistas y aspira a abrir una clínica dental. "Yo sé que OnlyFans no va a ser para siempre, pero lo uso para llegar a un fin que, en este caso, es tener mi propio negocio", reconoce

Polémica

Díaz Alacrón afirma que observaron cómo jóvenes adultas y adolescentes se volcaron a este negocio impulsadas por la venta de material explícito y, en algunos casos, pornográfico.

La plataforma está en el centro de debate luego de que varias maestras fueron despedidas por publicar contenido para hacerse de un ingreso extra. Uno de los casos más sonantes ocurrió hace unas semanas: Crystal Jackson, madre soltera de 44 años, denunció que sus hijos fueron expulsados tras descubrirse que ella posteaba fotos y videos en OnlyFans, que vendió a más de u$s150.000.

"Estos perfiles muestran una disociación respecto a que es una plataforma online, en la que no hay contacto real con nadie. Estas chicas venden su imagen para recibir un ingreso, pero con todas las implicancias que esto tiene como vender la intimidad", asevera.

Para Etchegaray se debe comprender que el surgimiento de plataformas como Patreon (con un modelo similar, en el que "auspicia" a los creadores) y OnlyFans, comenzó una "nueva era" de contenido exclusivo arancelado.

De esta forma, lo que inicialmente empezó como un modelo gratuito cambió a partir de la creciente demanda. Y los influencers comprendieron que podían ofrecer material exclusivo por un diferencial, con alguien del otro lado de la pantalla que esté dispuesto a pagarlo.

Etchetgaray afirma que "que hoy todo tiene que ver con las plataformas de suscripción", ya que "la gente empezó acostumbrarse a pagar por diversos tipos de publicaciones". "Creo que los creadores de contenidos son los equivalentes a lo que fueron las revistas: si uno quiere consumir sobre un tema en particular, va a pagar a quien pueda darle algo sobre ese tema", afirma.

Y añade. "El modelo de OnlyFans está triunfando, por eso Twitter lanzó el Super Follow, en el que el usuario paga u$s5 mensuales por contenido exclusivo. Es un trabajo y está bien que se valorice". En tanto, la experta de Youniversal plantea un tema del que poco se habla: la saturación de información o "infoxicación digital".

Al igual que con Netflix, los usuarios de OnlyFans pagan una tarifa mensual para acceder a contenidos

"Creo que se debe tener en mente la contratendencia. Un exceso de suscripciones puede generar un cansancio en la audiencia, además de ser caro en base a la sumatoria de las mismas, por más que los montos de cada una sean bajos", dice Díaz Alarcón. Y agrega que hoy ya se está hablando de la "fatiga a la suscripción".

"Hoy, la batalla es evitar la infoxicación y el objetivo debe ser perseguir el deseo de personalización por perfil, gusto y tipo de contenido, mediante la suscripción pero en pelea con nuestra atención y billetera, que son escasas", concluye la especialista.

De una u otra forma, el "fenómeno OnlyFans" crece en protagonismo en el mundo digital y son cada vez más los creadores de contenido que optan por vender su imagen a cambio de importantes cantidades de dólares. Un modelo que dañar la imagen de quienes apuesten por él, pero también generarle ganancias millonarias.