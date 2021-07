Quiso hacer historia y no pudo: cómo fue el debut de Robinhood en la bolsa

En un gran intento fallido, Robinhood Markets Inc. quería hacer historia con su oferta pública inicial, y ahora lo ha hecho, pero por el motivo equivocado.

Las acciones del corredor detrás de la "revolución de Wall Street" cayeron un 8,4% por debajo del precio de la IPO en la primera sesión de negociación de la compañía y culminó en u$s34,8.

Ese es el peor debut registrado entre 51 empresas estadounidenses que recaudaron tanto efectivo como Robinhood o más, según datos compilados por Bloomberg.

Pero además, esta salida a bolsa destronó la oferta pública inicial de 2007 de otra corredora, MF Global Holdings Ltd., como el peor debut entre las empresas calificadas. MF Global cerró su primer día con una caída del 8,2%.

Robinhood abrió al precio de oferta pública inicial de u$s38. Para una OPI del tamaño de Robinhood y más grande, esa es la operación de apertura más débil desde Uber Technologies Inc. en mayo de 2019 etre las empresas estadounidenses. Uber terminó su sesión de debut con una caída del 7,6%.

Duolingo, una de las aplicaciones para aprender idiomas más usadas del mundo, logró una asombrosa valoración de u$s6.500 millones al debutar en Nasdaq. Las acciones lograron abrir 39% por encima de su precio de oferta, lo que subraya el gran apetito por nuevas empresas de tecnología educativa.

Las acciones de la compañía abrieron a u$s141,4 por acción, y superaron el precio de oferta pública inicial (OPI) de u$s102 por acción, que estaba por encima del límite superior de su rango objetivo.

