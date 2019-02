Video: te mostramos este hotel futurista con robots que te llevan las toallas y te preparan las bebidas

Cámara de reconocimiento facial, robots que asisten y brazos automatizados son la base de este hotel de Alibaba a kilómetros de Shanghai

El gigante asiático Alibaba puso en marcha un hotel futurista en la ciudad de Hangzhou, a 170 kilómetros de Shanghai en dirección sudoeste, a poca distancia de su sede.

Se llama FlyZoo, en alusión a un juego de palabras en chino, que significa "debe hospedarse aquí", y promete un confort diferente al de otros hoteles.

Su base es la automatización radical de los servicios del hotel. Por ejemplo, el check-in se hace escaneando el documento de identidad y acercando el rostro a una cámara de reconocimiento facial, que le dice al cliente cuál es su habitación.

El servicio de habitaciones también está automatizado. Cuando el cliente pide una toalla, algo de comer o alguna otra cosa, al rato llegará a su puerta un robot con su pedido.

Se trata de una figura cilíndrica redondeada en su parte superior que en su interior contiene lo que se le ha requerido.

Si bien el trato con los clientes en las habitaciones es asistencial, en el restaurante y en el bar del hotel sobrepasan este límite.

No hay robots cocineros pues ahí siguen habiendo humanos (en realidad, son unos de los pocos puestos que aún conservan las personas), pero si hay un brazo robótico que mezcla las bebidas y prepara los cócteles que se les pida, según Blogthinkbig.com.

El pago también es automático: el reconocimiento facial carga la factura en la cuenta de la habitación correspondiente. Y para hacer el check-out, solo hace falta salir de la habitación y pulsar un botón en la aplicación del hotel.