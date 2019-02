Netflix sabe lo que querés y eso es lo que te ofrece: ¿cómo lo logra?

Netflix tiene un solo objetivo: que el usuario tenga cada semana un abanico de opciones nuevas para elegir y seguir suscripto un mes más, y otro más, y así sucesivamente.

Pero no quiere ofrecerte cualquier cosa sino lo que sabe que te va a gustar y tiene un sistema para medirlo con precisión.

Es por eso que su secreto del éxito no está solo en sus producciones ni tampoco en posicionar sus series de manera visible para que tengan más y más clicks. El secreto está en la inversión de millones de dólares que gastan en algoritmos.



Se trata de algoritmos específicos que buscan encontrar lo qué te gusta a vos y a cada uno de los 140 millones de usuarios alrededor del mundo.



"Tienes que ser muy cauteloso para no quedar atrapado en los cálculos, porque terminarás haciendo lo mismo una y otra vez", dijo Ted Sarandos, el CEO de la compañía, a Volture. “Y los datos solo te dicen lo que sucedió en el pasado. No te dice nada de lo que sucederá en el futuro".



El algoritmo de Netflix determina en qué comunidades de gustos está un miembro y luego presiona los programas que cree que esos miembros disfrutarán en la parte superior de la pantalla de inicio.



Para esto, creó más de 2000 subcategorías y clasificaciones de cada una de las series y películas que tiene su gran catálogo.

Abajo de cada producción están las famosas "etiquetas" que forman miles de subgéneros que van dividiendo las producciones en diferentes nichos. "LGBTIQ", "Sátira de Ciencia ficción", "Provocadora", "romance de época", etcétera.

De hecho hay un truco -según Urgente 24- para descubrir más y más subgéneros como pueden ser "dramas aclamados por la crítica" o "dramas de familias disfuncionales" y es este:



Copiar este link https://www.netflix.es/browse/genre/566 en el buscador y cambiar el número final. Por ejemplo el 566 es para "historias de animales aclamadas por la crítica", el 5012 es para "dramas sobre la farándula" o el 142 es para "cata de bebidas y vinos".Y si buscáis nacionalidades, las películas españolas están en el 58741, las japonesas en el 10398 y las africanas en el 3761. (Acá la lista completa).



Lo que hace Netflix es invertir en este algoritmo que busca y encuentra lo que a cada uno le gusta a raíz de lo que el suscriptor mira. Y es por esto que a Ted Sarandos no le preocupa ni la deuda, ni la competencia, porque sabe que al final del día Netflix sigue teniendo algo que nadie tiene: personalización precisa y además correcta.

Y con esto también sabe que puede seguir aumentando el precio de su servicio porque lo vale.