Mercedes Sosa: Google homenajea los 54 años de su primera actuación en el Festival de Cosquín

Conocida tradicionalmente como "La Negra", Mercedes Sosa es un referente de la cultura de la región. Hoy es recordada por un doodle de Google

Mercedes Sosa es, sin ninguna duda, una referente de la cultura latinoamericana, y es por eso que hoy, al cumplirse 54 años de su primera actuación en un Festival de Folclore de Cosquín, la homenajea con un doodle.

Conocida tradicionalmente como “La Negra”, nació el 9 de julio de 1935, en San Miguel de Tucumán, como miembro de una familia trabajadora de descendencia calchaquí.

Si bien ya cantaba de adolescente, grabó su primer disco en 1959, bajo el nombre de La voz de la zafra, lo que marcó el comienzo de una nueva tendencia popular y folclórica tanto en el país como a nivel regional.

Respecto a la fecha que se conmemora hoy, fue un 31 de enero de 1965 cuando se presentó por primera vez en el Festival de Cosquín, invitada por Jorge Cafrune.

Así la presentó: "Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de orejas por la Comisión, pero que le vamos a hacer, siempre he sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo y que como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa".

Su éxito fue indiscutido tanto en ese escenario como en los posteriores. Incluso 2 años después hizo una gira por los EE.UU. y Europa, y grabó su segundo disco.

Mercedes Sosa apoyó las causas sociales, y fue militante de izquierda. Su ideología le valió para que en 1976, con el Golpe de Estado, fuera una más de las que integraban la lista negra y debiera irse del país por unos años.

Entre algunos shows destacados, se encuentra el que realizó en 1997 con Charly García en el escenario de Cosquín, en donde tocaron su mítica versión de "Rezo por vos" y del "Himno Nacional Argentino”.

Con más de 130 álbumes (propios, recopilatorios y en colaboración), con premios como el Premio Gardel al "Mejor disco del año" y 4 Grammy, con su participación con artistas internacionales como Sting, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli y Joan Manuel Serrat, y con la nueva ola del folclore argentino, como Soledad Pastorutti y Abel Pintos, hoy Google la recuerda a casi una década de su muerte (el 4 de octubre se cumplirán 10 años del fallecimiento).