Todo lo que querías saber sobre Flickr, la red social para amantes de la fotografía

Con la posibilidad de tomar fotografías cada vez más profesionales con los smartphones, se acrecienta el número de amantes de este arte moderno

Te explicamos todo lo que debes saber sobre Flickr, sus planes gratuitos y de pago, cómo buscar imágenes de otros usuarios o cómo subir y organizar las tuyas propias.

¿Qué es Flickr?

Flickr nació en el año 2004 y fue parte de Yahoo durante más de diez años, cuando la empresa SmugMug la compró en 2018 con el fin de evitar su cierre y actualizar la herramienta de fotógrafos. SmugMug es un servicio de alojamiento de imágenes de pago y ahora Flickr es parte de la compañía. ¿Qué es? Es un servicio de almacenamiento de imágenes que nos permite subir fotos pero también ver las de otros fotógrafos y creadores o incluso comprar y vender imágenes

Está pensado para una comunidad de calidad y dedicada a la fotografía en específico y no como un añadido más como puede ser en Facebook o en otras redes sociales. Aquí importa cada detalle de la imagen: con qué cámara o teléfono se tomó, con qué ajustes e incluso dónde. Podemos crear álbumes, exposiciones o colecciones. Podemos entrar en grupos para conocer a otras personas con las mismas inquietudes o podemos participar en concursos o retos online.

Es interesante para los amantes de la fotografía que quieren exponer las suyas propias pero también para los que buscan alguna imagen en concreta, sea para descargar o comprar. Podemos comprar capturas para convertirlas en póster pero también podemos buscar imágenes con licencia creative commons para utilizarlas en páginas webs, proyectos o blogs.

Dispositivos compatibles

Flickr puede usarse a través de su página web y es la opción más habitual y quizá la más cómoda y frecuente. Pero también tiene aplicaciones para móviles y tabletas. Puedes descargarlo en iOS y en Android, en teléfonos y tablets. Las apps son gratuitas aunque tienen compras dentro de la misma si quieres usar la versión de pago o suscribirte al plan de FlickrPro que te explicaremos en el próximo apartado.

Es compatible en iOS con iPadOS 12.0 o superior o en iPhone con iOS 12.0 o posterior. Además, puedes usarlo en iPod Touch si tienes una versión iOS 12.0 o superior. También es compatible con Apple TV si tienes sistema operativo tvOS 9.0 o posterior. En todos los casos la aplicación está disponible en español y tiene un peso que ronda los 105 MB en total.

En Android puedes descargarla e instalarla en teléfonos móviles o tabletas con Android 5.0 o versiones posteriores. Tiene más de 1.000.000 descargas desde Google Play Store y es gratuita aunque con compras en la app por el plan Pro. Está continuamente actualizada y nos permite consultar nuestra galería o ver imágenes de otros usuarios, descubrir nuevas fotos cada día o las más populares.

Tipos de cuenta

Puedes tener una cuenta gratuita, sin ningún coste. O tener una cuenta de Flickrpro de pago que nos permite una serie de ventajas y mejoras pensadas generalmente para fotógrafos profesionales.

Cuenta gratuita

La cuenta gratis de Flickr nos permite crear nuestro portfolio online pero tiene algunas limitaciones. La principal es que puedes subir un máximo de 1.000 fotos y vídeos en total, no más. Además, la cuenta sí tendrá publicidad y está pensada para aficionados pero no para los que buscan vender sus imágenes, etc.

Flickr Pro

FlickrPro es una membresía de pago que incluye una serie de herramientas extras para fotógrafos profesionales: puedes ver estadísticas avanzadas sobre tus vídeos y fotos y sabrás cuáles son los más populares según día, por ejemplo. Tienes cargas ilimitadas y puedes hacer copias de seguridad o es compatible con Dropbox o Adobe Lightroom, por ejemplo.

Este plan de pago tiene herramientas pensadas para promocionar un negocio o clases de fotografía gracias a que puedes añadir un carrito de compra, página de precios, mostrar listas de precios en las descripciones de las imágenes.

También tienes otros beneficios y descuentos en servicios relacionados con el retoque y el almacenamiento: almacenamiento fotográfico ilimitado en SlugMug, dos meses gratis de Adobe, un descuento de 35 USB en la compra de un libro en Blurb, un 35% de descuento en la suscripción o pago único de Capture One, un 20% de descuento en presets…

Precios

Hay tres planes de FlickrPro que varían según el tiempo que contratemos. Un plan mensual por 7.49 euros al mes con facturación mensual, un plan anual de 5.49 euros al mes con facturación cada doce meses y un plan de 19.99 euros cada trimestre. No tienen días de prueba y todos tienen renovación automática por lo que conviene cancelarlos si no quieres seguir pagando la suscripción Pro acabado este periodo.

Buscar y descubrir fotografías

Podemos usar Flickr para subir nuestras propias fotografías o simplemente para ver las de otros fotógrafos que nos interesen. La herramienta es mucho más completa que cuando se popularizó hace años y actualmente nos permite seguir a otros fotógrafos con cuentas en ella o entrar en grupos con temáticas que nos interesen para ver las actualizaciones de los participantes de los mismos. Tienes una especie de "timeline" similar al de Instagram o simplemente puedes ir al fotógrafo o fotógrafa que quieras para ver sus imágenes. Otras opciones, que vamos a explicarte a continuación, nos permiten encontrar imágenes en un mapa gracias a geoetiquetas o nos permiten encontrar fotografías hechas con una cámara o teléfono concreto.

Explorar

Podemos usar Flickr para descubrir imágenes, no hace falta que subas las tuyas propias si no quieres pagar una cuenta Pro o simplemente si te gusta la fotografía pero no sabes hacer, no haces o no quieres subir nada. Al crear una cuenta gratuita en la web o plataforma tenemos acceso a un timeline o pantalla principal que podemos organizar a nuestro antojo. Como hemos explicado en el apartado anterior, puedes unirte a grupos o puedes seguir a otros usuarios o fotógrafos.

En el apartado "Explorar" podemos ver las tendencias de cada día o buscar imágenes por temáticas o etiquetas. Etiquetas como flores, naturaleza, agua, playa, arte, luces, árboles, perros, naturaleza, noche. O puedes encontrar etiquetas por colores según el tipo de imagen que busques: con predominante blanco, azul, amarillo o en blanco y negro. Basta elegir la categoría para ver las fotos que hay en ella pero también veremos los grupos relacionados con esa temática.

Mapamundi

Flickr tiene un Mapamundi que nos permite encontrar cualquier imagen en el mapa de todo el planeta, de cualquier país. Puedes buscar la ciudad que quieras en el mapa o simplemente puedes tocar sobre los diferentes puntos que hay para ver las fotos de ese lugar. Ten en cuenta que no todo el contenido de la plataforma está volcado en esta sección ya que solo aparecen los elementos con geoetiquetas que, en nuestra prueba, rondaban los 12.000 elementos en total.

Eventos

Flickr también tiene eventos, eventos temporales en los que los fotógrafos pueden participar con sus propias capturas. Puedes crear un evento fotográfico con una temática concreta, decidiendo si es online o en persona o el tipo concreto: si es un paseo fotográfico, un reto, un taller. Una vez que lo tengas, puedes ponerle precio, promocionarlo y subirlo a Flickr para que otras personas se unan al mismo.

También puedes unirte a los que ya hay o consultar los eventos pasados para ver el resultado y las imágenes de los participantes en dicho acontecimiento online.

Flickr VR

Como su propio nombre indica, la web también cuenta con una plataforma de realidad virtual que nos permite disfrutar de las fotografías totalmente inmersiva si conectamos el smartphone a las Gear VR y descargamos la app específica Flickr VR app. Esto te permite poder disfrutar de la experiencia de cualquier lugar en 360 grados. Basta con buscar esta sección, tener la app y explorar las diferentes experiencias disponibles en VR.

Podemos tener una perspectiva completa de una gran cantidad de imágenes disponibles en esta sección de la galería. Aunque no tengas unas gafas especializadas también puedes ver estas tomas o vídeos en tu ordenador sin ningún problema, con una perspectiva completa del lugar.

Expos de Flickr

Otra de las categorías que podemos ver desde "Explorar" es la de Expos. Colecciones de imágenes relacionadas con una misma temática. Son exposiciones creadas por el propio Flickr donde selecciona las mejores imágenes de una temática concreta como puede ser la de personas viajando en metro, fotografía nocturna o incluso botellas, por ejemplo. Suelen ser exposiciones mucho más específicas que las colecciones que vemos en las categorías generales del servicio de fotografía.

Subir fotos a Flickr

Puedes subir tus fotografías a las galerías, crear un álbum o hacer tus propias exposiciones añadiendo tus imágenes y las de otros fotógrafos sobre una temática concreta, sobre un día o una estación del año, sobre un edificio en sí.

Para hacerlo, debes registrarte e ir a tu perfil en la plataforma. En la parte superior derecha de la pantalla encontrarás una nube con un icono de la flecha. Toca sobre ella para subir contenido. Si tu cuenta es gratis verás un aviso en el que se indica que solo puedes cargar hasta 1.000 vídeos. Una vez lo tengas, arrastra o elige las imágenes de tu ordenador para subirlas a tu galería.

Cuando se hayan cargado la fotos, como verás en la captura a continuación, podrás añadir el título a cada una de ellas. Podrás añadir etiquetas, etiquetar a personas, agregar a un álbum que quieras o agregar a un grupo si perteneces a alguno. Cuando hayas terminado, basta con tocar en "Cargar" para completar el proceso.

Automáticamente las imágenes aparecerán en tu galería de Flickr.

Crear álbum

Si quieres crear un álbum, toca sobre la pestaña "álbumes" en la parte superior de la pantalla y accederás al carrete con todas las imágenes subidas. Eliges las que quieras añadir y crea un álbum o escoge uno de los que ya tienes. En la parte inferior, toca en «Añadir a un álbum».

Cuando ya hayas escogido la imagen y añadido un álbum, dado un nombre y una descripción que cuenta qué encontrarán en él, podrás verlo en tu perfil.

Si tocas sobre "álbumes" verás todos los creados y organizados según quieras y necesites.

Datos de la imagen

Al tocar sobre cada imagen veremos los detalles sobre la misma. Automáticamente Flickr reconoce la información sobre la fotografía por lo que puedes ver con qué se ha tomado, con qué apertura, con qué ISO o si tiene o no tiene flash. Simplemente abre la imagen correspondiente y en la parte inferior de la misma veremos todos los detalles de cámara o teléfono móvil e incluso puedes mostrar el EXIF con toda la información relacionada. En este caso, como ves, detecta automáticamente que se ha hecho con un teléfono Huawei, sin flash…

¿Es una alternativa a Instagram?

Flickr no es una alternativa a Instagram como tal si lo que buscas es la interacción o el contenido dinámico y diferente que hay en esta. No hay historias ni reels ni IGTV por lo que limita mucho lo que podemos compartir con los seguidores. Está pensada para la fotografía de calidad, para fotógrafos. Ha conseguido posicionarse como una de las redes sociales o plataformas más importantes para los que priman la calidad frente a la cantidad o al contenido rápido. En Instagram es habitual ver fotos de baja calidad, que no cuidan los colores ni el enfoque ni el encuadre ni nada similar. Instagram está pensado para contar nuestra vida, de la forma que sea. ¿Hay fotógrafos de calidad? Sí, muchísimos, basta con seguirlos.

Pero Flickr no tiene ese punto de influencers, de sorteos, de historias contando algo, de temáticas diversas como fitness o recetas. Flickr está exclusivamente pensado para los que quieren hacer fotografía o ver fotografía, no para seguir a tus primos o a tu compañera del instituto que sube la foto de su gato cada tarde. Son complementarias pero difícilmente podremos sustituir una por la otra.

Fuente: ADSLZone