Bitcoin, sin techo en 2021: mirá la millonaria cifra a la que cotizará según el análisis de Bloomberg

La criptomoneda ha tenido unos últimos días complicados, más cerca de los 50.000 dólares en sus momentos más bajos, aunque ahora está lejos de ese nivel

Fidelity ha comentado esta semana sus planes para lanzar un ETF denominado Wise Origin Bitcoin Trust, cuyo objetivo será replicar el índice que recoge los precios de contado de varios mercados de Bitcoin, con su filial digital como custodio. Pero ahora se necesita el visto bueno de la SEC, que hasta ahora ha rechazado otras solicitudes similares. Fidelity fue una de las primeras firmas en adoptar las criptomonedas como activos, pero ahora puede ser otra nueva puerta de legitimación de Bitcoin.

Dorsey es noticia

Aunque la anécdota de la semana lleva a la declaración ante el Congreso de Jack Dorsey, el CEO de Twitter. Declaración desde la cocina de su casa en la que lo que llamaba la atención era lo que se veía al fondo a la izquierda era un reloj....de Bitcoin, que marca el tiempo real la cotización de la divisa, así como otras variables de la criptomoneda.

Thomas Perfumo, director de Estrategia de Kraken, una de las plataformas más importantes de intercambio de Bitcoins considera que "el secreto de la subida del valor del Bitcoin es sencillo: sólo hay 21 millones de bitcoins y el ritmo de puesta en circulación de nuevos bitcoins se reduce a la mitad cada cuatro años. Cada vez que la demanda de Bitcoin aumenta, como ahora, el precio se dispara porque la oferta es muy poco elástica. "

"Además, creo que durante la próxima década seguiremos viendo una creciente adopción, tanto por parte de los particulares como de las instituciones. Un cambio en el contexto macroeconómico como por ejemplo un aumento repentino de la inflación, podría acelerar aún más esta tendencia", aseguró Perfumo.

Además desde Kraken su responsable de Estrategia afirma con respecto a la volatilidad y el futuro del activo que "las criptomonedas experimentan sin duda ciertos picos de volatilidad durante los periodos de mayor actividad del mercado. El Bitcoin ha subido un 450% en los últimos seis meses, por ejemplo. Creo que la aceptación generalizada que están teniendo estos activos, el crecimiento del tamaño del mercado y los productos diversificados que crean un mayor acceso y una mayor exposición a las criptomonedas seguirán reduciendo la volatilidad a largo plazo."

Bitcoin ha tenido una semana movida. Algo que no es sorpresa, pero en la que se ve de nuevo como los apoyos o críticas siguen incidiendo en el ánimo de compra y venta de los inversores, con caídas del 5,25% en los últimos cinco días, con subidas en el mes del 21,3% en el trimestre van a triple dígito ya, son en concreto del 126,8% y en lo que va de año los avances superan el 91% para el activo.

Y vuelven los partidarios y detractores, de igual peso sobre Bitcoin. Ray Dalio, fundador de Bridgewater, considera en su último libro " el cambiante orden mundial" a punto de salir a la venta que cree que el gobierno estadounidense va a ilegalizar a la criptomoneda como ocurrió en su día, allá por 1934 con la tenencia de oro entre particulares, tal y como destacaba esta semana a Yahoo Finance en una entrevista.

Argumenta que, en este caso y bajo determinadas circunstancias, podría suceder para poder controlarlo, ante su fulgurante subida, fruto entre otros de un contexto de excesiva liquidez, inflación, tipos bajo cero, elevados niveles de deuda y con la búsqueda de activos de cobertura.

Récord de cotización

Esta semana al Bitcoin "por las nubes" se suma Bloomberg Intelligence que considera que la relación entre la moneda virtual y el dólar podría llegar a multiplicarse por ocho y alcanzar, nada menos que los 400.000 dólares, no a largo plazo, sino ya en 2021. Su estratega senior, Mike McGlone afirma que el presente ejercicio puede representar para Bitcoin su transición en el camino de convertirse en un activo sin riesgo, a pesar de que la volatilidad elevada es una de las características habituales más criticadas.

Aunque sin duda el impacto de la semana, no podía llegar de nadie más que de Elon Musk. El gran mosquetero defensor de las criptodivisas volvía a dar un golpe de efecto al anunciar que se podía comprar un Tesla con bitcoin. Eso sí de momento, solo está disponible para quien lo compre en EEUU.

Pero, del otro lado, las críticas arrecian. Desde la FED su presiente Jerome Powell volvía a destacar en sus serias advertencias sobre este tipo de monedas. Lo primero señala que no son criptodivisas y que se les debe llamar Criptoactivos, porque son especulativos, que no son reserva de valor ni están respaldados por nada. Por ese motivo, señala, no representan una amenaza real para el dólar. Sus declaraciones le han costado a Bitcoin buena parte de las pérdidas cosechadas esta semana.

Pero no ha quedado ahí la cosa. Desde el Banco de Pagos Internacionales también califican a Bitcoin como un vehículo especulativo y un mayor control y regulación sobre las criptomonedas en general, argumentando, que en muchos casos las monedas digitales eluden controles de las leyes contra el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo, en el caso de las aplicaciones de algunas de ellas.

Fuente: estrategiasdeinversion.com