Esta versión del "Super Mario" se convirtió en el videojuego más caro de la historia: el motivo por el que es tan valioso

La subasta del título de Super Mario Bros. 3 tuvo lugar el viernes 20 de noviembre, y por ella pujaron hasta 20 personas. Por qué alcanzó ese precio

Una primera versión de Super Mario Bros. 3 para NES de 1990 y todavía sellada se ha vendido por 156.000 dólares en una subasta, con lo que se ha convertido en el videojuego más caro del mundo.

La subasta del título de Super Mario Bros. 3 tuvo lugar el viernes 20 de noviembre, y por ella pujaron hasta 20 personas, como ha informado Heritage Auctions en su página web. Tuvo un precio de partida de 62.500 dólares, pero finalmente se cerró la subasta en 156.000 dólares.

Se trata de una copia original del videojuego Super Mario Bros. 3 de 1990 para la consola NES. Aunque es un ejemplar sellado Wata 9.0, lo más peculiar es que la palabra 'Bros.' se encuentra a la izquierda de la portada, sobre el guante blanco de Mario.

"Los coleccionistas han dedicado años a buscar una versión así, la primera en la historia de la producción de Super Mario Bros. 3, y por lo general acaban con las manos vacías", aseguran desde Heritage Auctions.

El precio por el que se vendió, además, le ha hecho alcanzar un hito: es el videojuego más caro del mundo, superando a otro título, un Super Mario Bros. de 1985, precintado, que en julio se subastó por 114.000 dólares.

El videojuegos, fuente de felicidad según la ciencia

Recientemente, el Oxford Internet Institute, que pertenece a la prestigiosa Universidad de Oxford, llevó a cabo un estudio que sugiere que jugar a videojuegos puede beneficiar la salud mental y el bienestar de las personas. Sin embargo, se llegó a esta curiosa conclusión en base a tiempo de juego dedicado.

Por su parte, el estudio, en el que participaron 3247 jugadores mayores de 18 años, señaló que las personas que juegan a videojuegos durante largos periodos de tiempo están más felices que las que no lo hacen.

¿Cómo se hizo?

Para llevar a cabo este polémico estudio, el equipo de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, necesitó trabajar en conjunto con Electronic Arts (EA) y Nintendo para obtener resultados sobre el comportamiento de juego real de los jugadores, y es uno de los primeros estudios en emplear datos reales del tiempo de juego.

Por su parte, las investigaciones publicadas anteriormente contaban con datos recopilados sobre la duración de las sesiones de juego basados en estimaciones que podrían no ser exactas, según afirmó el estudio.

El estudio muestra una "pequeña relación positiva" entre el juego y el bienestar.

Los beneficios

Concretamente, el equipo de investigadores encuestó a jugadores de dos títulos muy populares, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville y de Animal Crossing: New Horizons, por su bienestar, motivaciones y necesidad de satisfacción durante el juego.

Los investigadores del Oxford Internet Institute aseguraron que, al contrario de los temores de que un excesivo tiempo de juego lleva a la adicción o a una salud mental mala para los usuarios, su estudio muestra una "pequeña relación positiva" entre el juego y el bienestar, ya que los encuestados que jugaron durante más tiempo tenían más probabilidades de expresar sentimientos positivos.

Esta conclusion va en línea con "la literatura que emfatiza los beneficios de los videojuegos como una actividad de ocio que contribuye a la salud mental de las personas", señaló el estudio, que también publicó otra conclusión: "quienes se sienten bien están más inclinados a coger el mando".

"Si juegas a Animal Crossing durante cuatro horas al día, todos los días, es probable que digas que te sientes mucho más feliz que alguien que no lo hace", ha afirmado el profesor Andrew Przybylski, quien ha dirigido el estudio, a la cadena británica BBC.

Sin embargo, Przybylski también ha señalado que aquellas personas que se sintieron obligadas a jugar para evitar estrés, por ejemplo, informaron de que estaban menos contentas.

Día del gamer

Cada persona tiene una pantalla en su bolsillo. Estamos hablando de un total de 3.500 millones de usuarios de smartphones alrededor del mundo. En pleno siglo XXI, además de comunicarnos con otras personas de infinitas maneras, son una herramienta indispensabla la hora de trabajar, estudiar, investigar en internet y crear contenidos. Pero sobre todo, a la hora de entretenernos: 2.600 millones de usuarios de smartphones utilizan su celular para jugar videojuegos en todo el mundo.

El 29 de agosto celebramos el Día Gamer, pero el mayor festejo que tenemos para hacer es haber logrado derribar numerosos prejuicios sobre los videojuegos y quienes los juegan. Por ejemplo, ya no cuestionamos quiénes pueden o deberían jugar y estamos creando una comunidad mucho más diversa.

El 29 de agosto se celebra el Día Gamer.

Un estudio reciente Newzoo realizado en 30 países demuestra que un 46,6% de las personas que juegan videojuegos son mujeres; que un 36,4% de todas las personas que juegan en el mundo tienen entre 26 y 40 años y un 26,8% más de 41 años; y que el 46% del total son madres o padres. Así, dejamos atrás la idea de que solo los niños y jóvenes varones disfrutan de la diversión electrónica.

Lo que no sucedía desde nuestra infancia, volvió a ser parte de nuestro día a día. Gracias a la fácil accesibilidad a un smartphone, volvimos a jugar. Ya sea de forma individual o colectiva, volvimos a desafiarnos, a comprometernos con una historia, a encariñarnos con un personaje, a reirnos cuando ganamos y a motivarnos ante el Game Over. Y las personas adultas en Argentina no somos la excepción: el 68,8% jugamos en nuestro celular un promedio de 4,5 horas por día.