Opinan los expertos: las 10 ideas que cambiarán el futuro de las empresas

La iniciativa "World of business ideas" nos trae esta vez las frases de 10 reconocida figuras sobre conceptos a aplicar en la empresa del futuro

Hoy el mundo está lleno de "startups", de jóvenes que están construyendo un futuro en sus casas, en un "cowork" hace algunos meses (y tal vez puedan regresar allí en un futuro cercano) e, incluso, creando en la organización donde se desempeñan (los llamamos "intrapeneurs" en el mejor de los casos, si lo hacen para su empleador).

Transformarse digitalmente implica un cambio de mirada generalizado en la organización. Se trata de una transformación cultural importante y singular.

Un proceso de transformación digital virtuoso impacta el corazón de la estrategia de la organización. Y para que esto tenga lugar, los principales ejecutivos, el presidente del directorio, y los directores de todas las áreas, sin excepción, deberían estar fuertemente involucrados. Esos líderes no solo deberían expresar la importancia de este proceso, sino además promover y fomentar dinámicas para diseñar, en conjunto, la estrategia digital de la entidad. En ciertas oportunidades nos encontramos frente a un directorio que necesita educación digital.

Una consecuencia de la transformación empresarial será los nuevos hábitos de trabajo

Para darle otro enfoque a esos cambios que amoldarán a las empresas, 10 reconocidas figuras aportan sus ideas sobre lo que se viene o lo que hay que hacer, indica el Confidencial:

Seth Godin, Empresario y escritor: "Toma mejores decisiones, inclinate hacia lo que es posible y conviértete en la mejor versión de tu mismo"

Daniel Lamarre, Director del Cirque du Soleil: "Sé fiel a tus propios valores, no pretendas ser alguien que no eres, no más carismático"

Rachel Botsman, pionera de la economía colaborativa: "Invertir en fiabilidad siempre aporta valor"

Lynda Gratton, experta en el futuro del mercado laboral: "No dejes que la automatización te agarre por sorpresa"

Ram Charan,consultor y profesor: "Estamos viviendo un renacimiento tecnológico. Es tiempo de invertir en cultura digital"

Guy Kawasaki, Chief Evangelist: "Para innovar, no preguntes a tus clientes actuales qué quieren"

Amy Webb, futurista: "Los futuristas nos deslizamos por el hielo en tiempos disruptivos"

Carla Harris, directora financiera: "Hay que traer a un montón de gente diversa a las reuniones para dar con la mejor idea"

James Cameron, director de cine: "Los líderes deben dar ejemplo"