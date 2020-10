Modernizar y desafiar al sistema bancario: el caso de un "neobanco" que triplicó sus clientes en pandemia

En menos de un año esta fintech logró más de 180 mil clientes, colocó 25 mil líneas de crédito y levantó capital por u$s 72 millones

La inclusión financiera se ha convertido en la bandera del sector fintech en México, que no sólo ha detectado un gran nicho de negocio, sino que está consciente de que las condiciones del país en este rubro tienen que cambiar de una vez por todas del modelo tradicional de banco.

Con el impulso de la tecnología, las opciones crecen y crecen, pero en este contexto existen algunos casos que son llamativos por el monto de las inversiones que han logrado, por una oferta diferenciada y por el prestigio de sus socios de negocio, de talla mundial.

Klar es un caso suigéneris, desde su nacimiento llamó la atención en México y en el mundo por su modelo de negocio, lo que le permitió recaudar una cantidad muy importante de recursos con los que presentó al mercado un producto disruptivo, elevando exponencialmente la demanda, para lograr en tiempo récord también una primera ronda de capitalización.

Klar nació como una alternativa real para la inclusión financiera con operación 100 por ciento digital mediante una aplicación por medio de la cual se puede abrir inicialmente una cuenta de débito, que servirá de referencia para una posterior línea de crédito.

El negocio de Klar encontró rápidamente eco en el ecosistema fintech mexicano y en la cada vez más digitalizada clientela de servicios financieros; la empresa inició operaciones apenas el año pasado y en menos de 12 meses tiene ya poco más de 200 mil clientes y logró colocar más de 25 mil líneas de crédito. En Klar apuestan por novedosos métodos para la evaluación de los clientes, esto incluye dejar de lado lo que denominan "esquemas arcaicos".

Perfil de crédito con nuevos estándares

Cuando un cliente decide adquirir la tarjeta de débito Klar, lo primero que se entera es que el plástico no tiene precio alguno y que no existe ningún costo adicional escondido, además de que cada mes recibe entre 1 y hasta 5 por ciento del total de sus compras, ese es el primer paso.

Las tarjetas de Klar no tienen costo alguno

Su comportamiento con la tarjeta de débito es determinante para el siguiente producto disruptivo que ofrece Klar: el crédito. "Con base en el historial de tu tarjeta de débito nosotros detectamos que, si tienes ciertos comportamientos de gasto, eres una persona que nos podrá pagar un crédito; esto es muy diferente a la forma en la que los bancos tradicionales evalúan al cliente para prestarle. Nosotros consideramos que el análisis del crédito con base en el buró nos muestra una fotografía del pasado que no siempre es confiable y deja fuera muchos aspectos del cliente que sirven para evaluar su situación financiera actual, por eso es que nosotros, para otorgar créditos, ni siquiera consideramos la consulta al Buró de Crédito, no es determinante", dice Daniel Autrique Cofundador y Chief Financial Officer (CFO) de Klar.

Estos criterios novedosos, que además han tenido éxito porque no obstante el contexto de los últimos meses en el país, Klar triplicó su base de clientes en la pandemia y sus índices de morosidad son prácticamente inexistentes, llamaron la atención de los fondos de inversión desde un inicio.

Exitosa ronda de capitalización

En su nacimiento Klar logró una inusitada cifra inicial de 57 millones de dólares, en una ronda inicial de capitalización (capital semilla), liderada por Quona Capital, con la participación de Santander Innoventures y otros inversionistas multinacionales.

Klar logró recaudar inversiones por 72 millones de dólares

Es tal el éxito y la confianza en el modelo de negocio, que la compañía concluyó hace poco una ronda adicional de inversión denominada serie A, mediante la cual logró captar 15 millones de dólares, en un proceso liderado por Prosus (anteriormente conocido como Naspers Ventures), uno de los mayores fondos de inversión en el sector de las startups y tecnología en el mundo, también es la primera vez que este fondo invierte en una startup mexicana y en general en cualquier sector. En total, desde que inició operaciones la empresa hace poco menos de un año ha levantado 72 millones de dólares en deuda y capital.

Los recursos de la serie A de inversión servirán para consolidar su operación tecnológica, otra parte de los recursos serán invertidos en la operación de la empresa en México, único país en el que tienen operaciones hasta el momento y en el que se mantendrán concentrados por un buen tiempo.

Y es que México representa tantas oportunidades para el sector que startups de otras latitudes ya desembarcaron en el país para obtener un pedazo del mercado. A finales de septiembre, el emprendimiento argentino de banca digital Ualá anunció la expansión de sus operaciones en México, luego de que anunciara el año pasado que planeaba duplicar su tamaño tras recibir millonarias nuevas inversiones de Tencent Holdings y SoftBank Group Corp, el gigante japonés de inversiones en tecnología, informó el sitio Altonivel.