¿Qué saben las empresas de vos?: esta app te permite proteger la privacidad de tus datos

Aunque tienen la obligación de brindar respuestas, las empresas no tienen procesos ni homogéneos ni estandarizados ni ágiles para hacerlo

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) lanzó este miércoles Quiero Mis Datos, una aplicación basada en la web que facilita el acceso a datos personales y así conocer la información que tienen las empresas sobre usuarios y clientes.

Según informó Leandro Ucciferri, oficial de proyecto de ADC en una conferencia de prensa virtual en la que participó iProfesional, la nueva herramienta permitirá a las personas generar una carta mediante la cual ejercer sus derechos como titular de datos personales.

En la Argentina, la ley 25.326, de protección de datos personales, que ya tiene dos décadas de vida, establece el derecho a conocer los datos que recolectan las empresas sobre las personas, para qué los utilizan y con quiénes los comparten.

Las empresas tienen la obligación de brindar respuestas a esas preguntas. Sin embargo, este proceso no es ni claro ni ágil, porque Las maneras de ejercer este derecho en la práctica varían según cada compañía.

Por ejemplo, hay empresas que carecen de un correo electrónico de contacto y otras que obligan al cliente a ir a una oficina física para entregar el pedido en formato papel, dijo el vocero de la ADC.

Quiero Mis Datos, que es el resultado de un trabajo de tres años sobre el tema, busca resolver este problema y, al mismo tiempo, fomentar una mayor conciencia sobre los derechos que tienen las personas como titulares de datos personales. La herramienta web ayudará a las personas en el proceso completo para generar una solicitud de acceso a su información personal.

La privacidad de los datos está jaqueada de diversas maneras.

¿Cómo funciona?

¿Tenés idea de qué querés averiguar, pero no sabes cómo o a quién? ¿Cuál es el medio de contacto en una empresa para ejercer el derecho de acceso? Tal vez estás en duda sobre el tipo de preguntas e información que podés realizar y cómo canalizarlas.

Quiero Mis Datos soluciona estas y otras dudas de una manera amigable, sin jerga jurídica o técnica. En solo cinco pasos, la herramienta te guía en elegir una empresa, seleccionar las preguntas, completar tus datos de contacto y enviarla al destinatario específico.

La herramienta fue desarrollada bajo el criterio de privacidad por diseño, por lo que ADC no recolecta ningún dato personal de quienes la usen. Cualquier persona puede utilizar Quiero Mis Datos para generar la cantidad de solicitudes que quiera y luego presentarlas, por su cuenta, ante las empresas.

En esta primera versión, se incluyeron 32 personas proveedoras de servicios de acceso a Internet, aplicaciones de envíos a domicilio y de transporte (Uber y Cabify, por ejemplo), supermercados, servicios financieros y programas de citas. En próximas versiones del aplicativo se incluirán otras empresas.

Uno de los problemas que busca evidenciar Quiero Mis Datos es la complejidad que puede tener el hallazgo de los canales de comunicación adecuados para ejercer los derechos de datos personales frente a las empresas.

Muchas de ellas solo permiten el ejercicio de estos derechos a través de cartas postales, y no brindan ni una dirección de correo electrónico para un contacto más rápido.

Ucciferri apuntó que las implementaciones de cada empresa para facilitar ese derecho no son homogéneas. Quiero Mis Datos invita a que las empresas tomen conciencia sobre sus prácticas y las mejoren, percibiendo a la protección de datos personales como un factor de fidelización de sus clientes, como, por ejemplo, realiza Apple.

El vocero de ADC aseguró que hay "un desconocimiento enorme sobre ciertos derechos y obligaciones" sobre los datos personales. Explicó que en esta etapa se enfocaron en empresas porque en el Estado "ya existen mecanismos más homogéneos" para responder a estos pedidos.

La herramienta de ADC no incluye entes estatales porque en ellos ya existe homogeneidad para responder estos pedidos.

En la primera versión no están las redes sociales más populares, aunque algunas de ellas se incluirán en próximas versiones. Ucciferri aseguró que ADC no recolectan ningún dato de quienes solicitan a través de esta herramienta. La IP del usuario queda anónima. Además, los datos del formulario quedan dentro del navegador web, no en servidores de ADC.

Las compañías tienen un plazo de 10 días corridos para responder al pedido del cliente. ¿Y si no contestan? Se debe ir a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Una vez agotadas las vías administrativas se puede ir a un litigio judicial.

Fuente: iProfesional