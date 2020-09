Algo más que Internet de alta velocidad: conocé los 10 países que ofrecen la mejor calidad de vida "digital"

La vida digital es una parte innegable de la vida actual y su calidad puede hacer una gran diferencia en las oportunidades de la población

Aunque la digitalización se extienda a todo el mundo, no es igual en todas partes. Una investigación global sobre la calidad del bienestar digital en 85 países (81% de la población mundial) revela cuáles son los más beneficiados.

Los datos

De media, cada internauta invierte 6 horas y 43 minutos al día conectado a la red, según un estudio llevado a cabo por Hootsuite y We Are Social para el Digital 2020. No obstante, no todos los usuarios acceden a Internet ni disfrutan de su uso en las mismas condiciones.

Internet ya es parte de la vida

Para conocer este bienestar hay que acudir al índice de calidad de vida digital que Surfshark ha realizado en 85 países atendiendo a cinco factores: la asequibilidad de Internet, la calidad de Internet, la infraestructura, la seguridad electrónica y el gobierno electrónico.

Según este estudio de Surfshark, los países escandinavos son los más destacados a la hora de brindar un bienestar digital de alta calidad a sus ciudadanos. Siete de los diez países con el más alto nivel de calidad de vida digital se encuentran en Europa, lo que refleja un fuerte desarrollo en la mayoría de los aspectos que influyen en la calidad de vida de las personas del Viejo Continente. La clasificación está liderada por Dinamarca y seguida de Suecia y Canadá.

En cuanto a las sorpresas, 13 países (Azerbaiyán, Bulgaria, China, Croacia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malasia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Uruguay) de 85 superan la calidad de vida digital esperada al superar a otros en el suministro de niveles más altos de seguridad electrónica, así como una conectividad a Internet más accesible.

La escala inferior

Si se busca a los que tienen una calidad más baja de lo aguardado, destacan por su bajo rendimiento tres países de Oriente Medio: Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita. Estos, con un PIB per cápita relativamente alto tienen un rendimiento inferior a la hora de proporcionar un mejor bienestar digital a sus ciudadanos debido a los bajos niveles de calidad de Internet y seguridad electrónica.

La lista de Surfshark

La asequibilidad de Internet juega un papel importante para garantizar la accesibilidad, pero tiene una correlación notablemente más baja con el índice que los otros pilares. Por ejemplo, Internet es menos asequible en algunos países del sur o del este de Europa, pero la gente todavía disfruta de una calidad de vida digital superior a la media. Curiosamente, la asequibilidad no depende ni de la calidad de la conectividad ni del nivel de desarrollo de la infraestructura electrónica.

A nivel mundial, en promedio, una persona tiene que trabajar 3 horas 48 minutos para pagar la conexión a Internet de banda ancha más barata, mientras que el tiempo de trabajo promedio requerido para pagar el 1 GB de datos móviles más barato es de 10 minutos, informó Digitalpolicylaw.