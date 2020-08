El viral del día no fue Messi ni el burofax: la pizza vuelve a dividir a los argentinos

Si algo se sabe sobre los argentinos es son muy pasionales. Cualquier tema es discutible y el debate puede ser tan encarnizado que separa familias y amigos. Politica, fútbol y la pizza no se manchan.

En efecto, el portazo de Lionel Messi del Barcelona fue uno de los trending topics de la jornada. El astro comunicó su intención de irse del club catalán y lo comunicó a través del burofax. Obviamente, todos los argentinos salieron a googlear de que se trataba.

Para el que no lo hizo, le ahorramos el clic: "En España, el burofax es un servicio utilizado para el envío urgente de documentos que requieran de una entrega indiscutible, sirviendo de prueba frente a terceros, que se entrega siempre bajo firma del destinatario.​ Aunque es marca registrada de Correos de España, el término se emplea frecuentemente como genérico".

Ante la incógnita sobre el próximo destino del 10 de la Selección Argentina, los usuarios de Twitter no dudaron en photoshopear al ídolo con la camiseta de su club. Salvo, claro, los hinchas de Rosario Central, pues sería casi una herejía futbolística poner la cara de Messi, fanático de Newell's Old Boys, con la casaca canalla.

Algunos de los memes más desopilantes, a continuación:

Como habrán visto, todos comentarios muy parecidos y poco originales. La verdadera trifulca twittera tuvo como tema principal otra pasión bien argenta: la pizza.

Nació en Italia, pero para los argentinos es un plato tan propio como el asado o el dulce de leche. Es que la pizza argentina, la que se come de parado y no escatima en ingredientes, es un invento nacional superador a su prima hermana napolitana.

Es tal el fanatismo que todos los años se corre una maratón de cinco kilómetros por la avenida Corrientes, la Tierra Santa de todo amante de la muzza porteña, que funciona como una suerte de peregrinación por las pizzerías más emblemáticas de la ciudad. Pero el ingenio argentino está en todas: quien no quiera caminar, puede hacer el trayecto en el Subte B.

Esa pasión de multitudes también se evidenció en Twitter con una simple pregunta, casi inocente, sin saber de que se trata de uno de los tabúes más polémicos de la gastronomía vernácula: "¿Ustedes comen el borde de la pizza?"

La consigna había que reponderla con un retweet, para quienes lo deshechan; o marcarlo como favorito en caso de que lo ingieran. Las mejores respuestas, a continuación:

Un día se me quedó un queso bien pegado a la caja y me comí un pedazo del cartón, no me voy a comer los bordes. — Darío Velásquez (@DarioVelasquez) August 25, 2020