Cada vez más cerca: cuándo estará disponible la opción para usar una cuenta de Whatsapp en varios dispositivos

Gracias a varios portales especializados, las noticias de futuras mejoras para la aplicación de mensajería más usada en el mundo no dejan de aparecer

WhatsApp está trabajando en un nuevo sistema de transferencia de conversaciones que abre la puerta al futuro modo multidispositivo, el cual se encuentra aún en desarrollo.

Varios dispositivos

En los últimos meses, el conocido leaker WABetaInfo ha revelado diversos detalles sobre la posibilidad de utilizar una misma cuenta de WhatsApp en múltiples dispositivos de forma simultánea.

Una captura de como podría funcionar el nuevo sistema

Esta funcionalidad, aún en desarrollo, tiene cierta complejidad dada la forma en la que WhatsApp procesa los mensajes de sus usuarios. Cabe recordar que estos no quedan almacenados en un servidor, están cifrados de punto a punto, etc. No obstante, parece que la compañía está dando los pasos necesarios para poder ofrecer esta esperada característica sin sacrificar ni un poco su seguridad.

En las últimas horas, la misma publicación (WABetaInfo) ha revelado que WhatsApp está trabajando en un nuevo sistema de transferencia que permitirá volcar el historial de conversaciones de un dispositivo a otro mediante una red Wi-Fi.

La metodología es sencilla: cuando una persona inicie sesión con su cuenta en un nuevo dispositivo, WhatsApp iniciará la transferencia de conversaciones desde el dispositivo original. De esta forma, el histórico de chats estará siempre en sincronía sin tener que almacenar las conversaciones en un servidor externo –como hace Telegram por defecto–.

Una vez completado este proceso, si el usuario recibe un nuevo mensaje, este llegará a todos los dispositivos en los que haya iniciado sesión con su cuenta. El smartphone no actuará como puente ni tendrá por qué estar conectado a internet –como sí ocurre con WhatsApp Web en la actualidad–.

Seguridad y privacidad

En lo que respecta a la seguridad, WhatsApp cambiará las llaves del cifrado punto a punto cada vez que el usuario inicie o cierre sesión en un nuevo dispositivo. Según WABetaInfo, se podrán vincular hasta cuatro dispositivos diferentes con cada cuenta.

¿Whatsapp en iPad?

Este nuevo sistema no solo permitirá utilizar una misma cuenta de WhatsApp en dos smartphones diferentes. También abre las puertas a la futura aplicación de WhatsApp para iPad y a una renovada aplicación de WhatsApp para escritorio que tendrá un mucho mejor funcionamiento que la versión actual.

WABetaInfo, por el momento, no especifica cuándo se implementarán todas estas características en la versión pública de la aplicación. Dada la complejidad del sistema, no obstante, es probable que aún haya que esperar varios meses para poder hacer uso de ella, reportó Hipertextual.