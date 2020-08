DataJam Online en América Latina: así es la competencia de innovación para combatir la trata de personas

Fundación Pasos Libres e IBM anunciaron el lanzamiento del DataJam online de América Latina para combatir la trata de personas, en español y en inglés.

Según indicaron en un comunicado, utilizando tecnologías de IBM Cloud, la competición busca proponer soluciones basadas en datos para identificar, analizar patrones, redes y puntos críticos de trata de personas.

"En este crimen, las personas vulnerables son captadas como mano de obra esclava para los sectores de manufactura, hospitalidad, agricultura y prostitución, generando unos 150.000 millones de dólares para sus captores a nivel global", advirtió IBM.

Los voluntarios de IBM colaborarán con los participantes, con mentoría y coaching, durante la DataJam para dar vida a las ideas más prometedoras.

Asimismo, la compañía proporcionará acceso a los datos del Traffik Analysis Hub, una plataforma de análisis creada por IBM de forma pro-bono. Dentro del TA Hub, las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones financieras y los grupos encargados de hacer cumplir la ley comparten, correlacionan y analizan información que puede ayudar a frenar la trata de personas.

Tecnología aplicada a la sociedad

"Estamos muy orgullosos de seguir colaborando con la Fundación Pasos Libres en la lucha contra la trata de personas, y ayudar con nuestra tecnología a la sociedad," dijo Claudia Romanelli, Líder de Responsabilidad Social Corporativa de IBM América Latina.

De acuerdo con el Informe Global de Trata de Personas de 2018, de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC, por su sigla en inglés), los países han detectado y reportado más casos de trata, siendo América una de las regiones con mayor número. Las cifras presentadas indican que el 82 por ciento de las víctimas en Suramérica son mujeres y niñas. Esta situación se ha intensificado en los últimos años, con mayor reporte de casos y la pandemia profundiza más aun esta realidad.

"COVID-19 constituye un escenario propicio para el crimen organizado dedicado a la trata de personas. La vulnerabilidad y pérdida de ingresos fijos son clave para los explotadores ya que con facilidad hacen promesas de una vida mejor," explicó Sebastián Arévalo Sánchez, Cofundador y Director Fundación Pasos Libres. "Tenemos la responsabilidad y misión de combatir este delito de una forma más efectiva en este escenario sin precedentes, y sin duda alguna, la tecnología y los datos son nuestros grandes aliados"

Data Jam, una iniciativa de alcance regional

Los participantes de la DataJam también usarán datos públicos y asesoría en trata de personas de parte de expertos de la Fundación Pasos Libres y de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC).

"Durante la pandemia COVID-19, muchas actividades delictivas ya se han movido en línea. Los grupos criminales están aprovechando el aumento del tiempo que las personas, y especialmente los niños, están conectados a Internet", explicó Ilias Chatzis, jefe de la Sección de Trata de Personas y Contrabando de Migrantes de la UNODC.

"La detección e investigación de la trata de personas se han vuelto más exigentes y las víctimas menos visibles para las autoridades. Por eso tenemos que pensar fuera de la caja y encontrar soluciones innovadoras con la ayuda del sector privado".

La competición contará también con el apoyo de UNODC, Movistar, Platzi, Western Union, Stop the Traffik y La Fiscalía General de la Nación (Colombia) – Como parte de la fiscalía también esta apoyando Think Tank de Ideas Disruptivas contra el Crimen Organizado- y One Young World. Adicionalmente, parte del equipo del Task Force on Computational Law for Combating Modern Slavery del MIT está trabajando con Pasos Libres en algunos detalles de la DataJam.

El evento online, que se desarrollará en español e inglés, durará una semana (del 29 de agosto al 4 de septiembre), y ya abrió sus inscripciones a estudiantes universitarios de todo el mundo y a profesionales que estén interesados en proponer y desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para su rápida implementación para luchar contra este delito.

Para obtener más información e inscribirse en el DataJam 2020 ingresar al siguiente link.