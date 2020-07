El Lollapalooza 2020, desde el sillón de tu casa: sus organizadores confirmaron que será gratuito y vía streaming

Luego de varios meses de incertidumbre, el Lollapalooza ya tiene fecha a nivel mundial, será gratuito y vía streaming por YouTube

Al igual que muchísimo eventos internacionales, como el salones automotores, ferias tecnológicas, presentaciones de nuevos dispositivos, estrenos cinematigraficos, los recitales y show han sido cencelados y reprogramados por la pandemia del coronavirus.

El Lollapalooza Argentina por lo momento no tenía fecha ni novedades de su realización, la cual no tenía un día asignado. Pero hoy se conocieron noticias desde la cuenta oficial del festival en Instagram, el evento será gratuito y vía streaming por YouTube.

Imagen del Lollapalooza Argentina 2019

Artistas de la talla de Paul Mc Cartney, Metallica, Cypress Hill, The Cure, Arcade Fire, Alabama Shakes, Chance The Rapper y LCD Soundsystem, entre otros, estarán en la edición virtual del festival.

En esta contexto de pandemia mundial, la industria de la música es una de las más afectadas. Tanto conciertos como grandes festivales se han visto imposibilitados de avanzar en futuras reprogramaciones de sus fechas canceladas.

https://www.instagram.com/p/CDIFp-Jhb6j/

La nueva normalidad recitalera

Ante la incertidumbre planteada por la pandemia, el Lollapalooza Chicago encontró la forma de que sus fanáticos tengan en 2020 una cuota de su música favorita en una especie de gran show virtual.

Las fechas confirmadas serán jueves 30 de julio, viernes 31, sábado 1 de agosto y domingo 2. La transmisión será exclusivamente a través de YouTube y en total habrá más de 150 presentaciones entre bandas, artistas y figuras.

https://www.instagram.com/p/CDJlekvBtiQ/

En esta edición del famoso festival que se realiza en los Estados Unidos contará con presentaciones de más de 50 artistas que formaron parte de los conciertos pasados, junto a varias apariciones "especiales", como Greig Noire, Taylor Hawkins, Gus Dapperto, Perry Farrell (co-fundador de Lollapalooza).

Quiénes tocarán

Como era de suponer, el line up contará con grandes artistas como Paul Mc Cartney, Metallica, The Cure, Cypress Hill, Arcadde Fire, Yeah Yeah Yeahs, A$asp Rocky, Alabama Shakes, LCD Soundsystem, Imagine Dragons, y Chance The Rapper, entre muchos otros.

Cabe recordar que el Lollapalooza Argentina 2020 iba a llevarse a cabo el 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, pero fue suspendido días antes de que se decretara la cuarentena total por la pandemia del Covid-19.