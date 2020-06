Google lanza Tangi, una nueva red social que desafía a TikTok: ¿podrá conquistar a su público?

Esta nueva red social busca que los usuarios compartan vídeos que "inspiren creatividad" con contenidos de cocina, bricolaje o manualidades

Google ha lanzado una nueva red social llamada Tangi, que mezcla vídeos cortos al estilo de TikTok con tutoriales y trucos como Pinterest.

La compañía ha lanzado la aplicación en colaboración con el equipo de Área 120, un grupo de trabajo que crea productos experimentales, y ya se puede descargar en España.

A diferencia de Pinterest, en lugar de imágenes, los usuarios de Tangi pueden publicar vídeos cortos de hasta 60 segundos, una característica que hace que la red social se asemeje a TikTok.

TikTok tiene una gran caudal de usuarios, especialmente entre los centennials

Hasta el momento, los usuarios que descarguen la aplicación no pueden publicar nada, pero sí ver el contenido que otros han publicado.

La aplicación está disponible en la página web oficial, aunque por ahora no en todos los países, así como para dispositivos con sistema operativo Android e iOS. Los usuarios también pueden descargar la versión APK de la aplicación.

Así funciona

Tangi recibe su nombre de las palabras TeAch aNd GIve. Esto deja ya claro hacia donde se orienta esta red social de Google, que busca mostrar mediante vídeos cortos al más puro estilo TikTok pequeños trucos o consejos para los usuarios.

Desde recetas simples, trucos de belleza, de decoración o ideas creativas en general. Desde esta aplicación se podrán descubrir esos contenidos de una manera sencilla.

Cuando se abre la app, se puede ver que se divide en cuatro apartados: inicio, notificaciones, Tryits y perfil. El apartado de Tryits es un apartado donde tienes la posibilidad de decir si has probado un vídeo en concreto. Si has seguido un vídeo de una receta o de una idea de decoración, te permite compartir lo que has hecho con otros usuarios y con la cuenta que haya creado dicho contenido originalmente. Así otros podrán verlo también.

Para poder publicar contenido en Tangi te tienes que crear una cuenta de creador. Esto se consigue rellenando un formulario, donde vas a tener que indicar qué tipo de contenidos tienes pensado crear.

Zhang Yimin creó ByteDance en 2012, la firma detrás de la red social preferida por los jóvenes.

Para aquellos que no sean creadores, podrán ver el contenido de otros, escribir comentarios, decir que algo les gusta, marcar contenidos como favoritos, además de usar los Tryits, para mostrar el resultado obtenido si has seguido algún tutorial en la aplicación.

Tangi llega ya a la Play Store de manera oficial, aunque de momento no está disponible en todas las regiones, por lo que te puedes encontrar con que no te resulta posible descargar la aplicación en tu móvil. Aunque ya es posible descargar el APK de la misma, en APK Mirror, por si tienes interés en descubrir esta mezcla de Pinterest y TikTok de Google.

Su descarga es gratuita y no hay compras o anuncios en su interior.