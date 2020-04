Directo puerta a puerta: Aerobox te importa lo que necesitás de Estados Unidos, y lo lleva a tu casa

De esta manera este nuevo player del mercado se enfoca en realizar y traer compras desde el exterior. Cómo funciona y cuánto sale hacer el pedido

El sistema Puerta a Puerta y el régimen de Pequeños Envíos (courier) sigue marchando sobre ruedas en la economía de Alberto. Al menos por ahora, las empresas de courier y también el Correo Argentino no han visto una merma en los pedidos. Es por eso que, más que nunca, existen emprendimientos que se dedican a traer todo lo que necesitas de afuera. Ya existen Atucasa, Grabr y Tienda Mía. Ahora, se suma otro jugador: Aerobox.

Aerobox ofrece un registro para sus usuarios. Una vez creada la cuenta, los usuarios del sitio pueden comprar en diferentes páginas de comercio electrónico del mundo desde Amazon hasta Alibaba. La compañía recibe los paquetes en una dirección virtual de Miami, haciendo una consolidación de los paquetes.

La empresa afirma realizar envíos en cuatro días hábiles. Las compras se centralizan en la oficina que la empresa tiene en Miami y desde allí se hace el envío a cualquier punto de la Argentina. La compañía cobra un fee por envío que varía según especie, peso, etcétera.

Una facilidad que ofrece la empresa es la consolidación de paquetes, esto es, se pueden comprar en diferentes sitios y hacer converger el pedido en un solo envío centralizado en la sede de Miami.

Para pagar esas compras, la empresa ofrece hasta 12 cuotas a través de Mercado Pago. El producto se entrega en el domicilio indicado, o bien se puede retirar en la oficina central de sus oficinas (Bernardo de Irigoyen 88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Para calcular los costos, la empresa ofrece una calculadora que permite saber rápidamente cuál va a ser el costo del envío incluyendo todos los impuestos.

En una comparativa realizada, se recoge la compra de una notebook por un valor u$s 484,49, el correo ofrece una franquicia de u$s 50 libres, por lo que cobra un 50% sobre los u$s 434,49 restantes: u$s 217,25. Además, el costo del envío desde EE.UU. es de u$s 90. Esto suma un total de u$s 791,74 para adquirir la notebook vía Correo Argentino. Con un estimativo de arribo de 15 a 30 días.

En cambio con los servicios de courier, los impuestos de una notebook son de 10,5% y la entrega dentro de EE.UU. es sin cargo. La notebook costaría u$s 633,91 y llegaría a las manos del comprador 14 días después del pedido, indicó Infotechnology.