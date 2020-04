Ciberpatrullaje: la Justicia abrió una causa contra un argentino que instigó a "saqueos" en Twitter

Efectivos de la SubDDI pusieron a disposición de la justicia al joven, ya que estaba "instigando a realizar saqueos en comercios de la ciudad"

Este martes, un joven, de 21 años quedó bajo la mira de la Justicia luego de escribir un tuit. Enojado porque no había sido seleccionado para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), escribió en su cuenta de Twitter: "Che, que onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en pie lo del saqueo, no?"

En rigor, se le formó una causa penal por el delito de "intimidación pública", previsto en el articulo 211 del Código Penal de la Nación.

Una vez monitoreado y detectado por el Área de Ciberpatrullaje de la fuerza de seguridad y de la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional, en el marco de la Resolución Nº 318/18, fue registrado, documentado y puesto a disposición de la justicia penal.

Según se explicó, el patrullaje virtual se realiza en sitios de internet de acceso público: redes sociales de cualquier índole, fuentes, bases de datos publicas y abiertas, páginas de internet, dark web y demás sitios de relevancia.

Las autoridades destacaron que "los parámetros de búsqueda realizadas a través de las distintas redes sociales incluyen entre otras el término 'saqueo', lo que permitió a los investigadores dar con la publicación del joven y no se descarta procesar judicialmente a aquellos que, siguiendo el hilo del tuit, se mostraron de acuerdo con el sujeto, e incluso 'retwittearon' la publicación".