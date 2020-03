Financieras, eCommerce y telcos: ¿cuáles son las marcas más valiosas de América Latina?

Las 50 marcas listadas representan un valor total de u$s134.300 e incluyen una gran variedad de empresas de diferentes sectores de la industria

Las instituciones financieras ocupan las primeras posiciones del ranking BrandZ de las 50 Marcas Latinoamericanas más valiosas de 2020. Por primera vez la lista es dominada por dos bancos brasileños: Bradesco (No. 1, u$s 9.50 millones) e Itaú (No. 2, u$s 8.400 millones).

Las 50 marcas listadas representan un valor total de u$s134.300 millones (u$s3.500 millones más que en 2018) e incluyen una variedad de sectores de la industria, desde empresas de energía y salud hasta proveedores de comunicaciones y aerolíneas, e incluye marcas de seis países latinoamericanos – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

A pesar de la desaceleración del consumo de cerveza en América Latina, doce empresas de este rubro están incluidas en el ranking, como Corona (No. 3, con un valor de u$s7.500 millones) y Skol (No. 4, u$s7.200 millones).

Las marcas brasileñas de telecomunicación Claro (No. 15, u$s3.000 millones) y Embratel (No. 50, u$s944 millones), ambas propiedad de América Móvil, también lograron mantenerse relevantes al mercado local. La chilena Falabella (No. 7, u$s5.200 millones) es otra marca de retail que llegó al Top 10 , gracias al desarrollo de una plataforma integral digital que impulsó su estrategia omnicanal.

El recién llegado que obtuvo la mejor posición en el ranking fue MercadoLibre (No. 19, u$s2.500 millones), marca con presencia en aproximadamente 20 países latinoamericanos. Su presencia se puede explicar por acciones recientes como la introducción de nuevos métodos de pago digitales, como códigos QR, virtual wallets y descuentos al pagar con la app de Mercado Pago.