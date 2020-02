Justicia de EE.UU. aprueba la fusión T-Mobile y Sprint: nace un nuevo gigante de las telecomunicaciones

Un juez dictaminó que su fusión de u$s 26 mil millones es legal y debería permitirse. El fallo se da casi dos años después del anuncio de la operación

T-Mobile US Inc y Sprint Corp ganaron este martes una pelea larga en la corte federal de Estados Unidos, ya que un juez dictaminó que su fusión de u$s 26 mil millones es legal y debería permitirse.

En su fallo, el juez Victor Marrero no estuvo de acuerdo con un grupo de procuradores generales de Washington que habían argumentado que una fusión de la tercera y la cuarta telco más grandes de EE. UU. debería prohibirse porque conduciría a precios más altos para los consumidores.

"Hoy fue una gran victoria para esta fusión", dijo el presidente ejecutivo de T-Mobile, John Legere, en un comunicado. "¡Finalmente podemos centrarnos en los últimos pasos para lograr esta fusión!".

El fallo se da casi dos años después del anuncio de la fusión. Las compañías habían apostado por una recepción favorable de la administración Trump, que firmó el acuerdo el año pasado.

En 2014, los reguladores bajo el gobierno del presidente Barack Obama rechazaron una propuesta de fusión anterior por temor a que la consolidación del mercado condujera a precios más altos.

Asimismo, para Deutsche Telekom, casa matriz de T-Mobile, el acuerdo reduce la dependencia de la compañía alemana en Europa, donde los operadores luchan por crecer en medio de una competencia feroz y donde su mayor rival, Vodafone, reforzó su posición comprando activos de cable continental de Liberty Global.

En ese sentido, la importancia de T-Mobile para Deutsche Telekom ha crecido constantemente en los últimos años: actualmente representa aproximadamente la mitad de las ventas del grupo, frente a aproximadamente un tercio en 2014.