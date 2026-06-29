Los brokers ajustaron sus recomendaciones y pusieron el foco en obligaciones negociables de empresas energéticas: que recomiendan

Las obligaciones negociables (ON) de empresas energéticas vuelven a captar la atención de los analistas de la city porteña.

Luego del fuerte rally que registraron los bonos soberanos y corporativos, los brokers comenzaron a ser más selectivos y a priorizar aquellas emisiones que aún ofrecen una buena relación entre riesgo y rendimiento para quienes buscan generar ingresos en dólares.

En este contexto, las recomendaciones se concentran principalmente en compañías del sector energético, como:

Vista

Pampa Energía

Tecpetrol

YPF

TGS

Los analistas consideraron que estas firmas mantienen fundamentos sólidos, capacidad para generar divisas y proyectos de crecimiento que respaldan el pago de sus obligaciones en moneda estadounidense.

El objetivo es encontrar oportunidades sin asumir riesgos innecesarios. En un escenario donde muchos bonos ya reflejan gran parte de las expectativas positivas del mercado, la selección de cada emisión resulta cada vez más importante para obtener buenos rendimientos.

Para lograrlo, los especialistas observaron factores como la legislación bajo la que fue emitido cada bono, el plazo hasta el vencimiento, la duración, la liquidez y la fortaleza financiera de cada empresa.

Donde conviene invertir según la City

Desde IOL invertironline, detallaron que no conviene extender demasiado la duración de las carteras de obligaciones negociables.

En cambio, recomendaron priorizar bonos con vencimientos entre 2029 y 2031, ya que aún ofrecen rendimientos atractivos.

En el caso de YPF, el broker sugirió reducir posiciones en el bono con vencimiento en 2034 y rotar hacia emisiones de menor plazo: la diferencia de rendimiento entre ambos instrumentos ya no justifica asumir un vencimiento más largo.

Además, IOL aconsejó reemplazar posiciones en bonos de Oleoductos del Valle (Oldelval) por emisiones de Tecpetrol o Pampa Energía, luego de destacar la solidez financiera de Tecpetrol y sus bajos niveles de endeudamiento.

Respecto de TGS, los analistas aconsejaron reducir la exposición a los bonos de mayor plazo y concentrarse en emisiones intermedias. Consideran que esta estrategia permite disminuir riesgos tras la fuerte compresión de tasas.

Por su parte, Allaria organizó sus recomendaciones según la forma en que el inversor accede a los dólares. Para quienes operan con dólar cable, eligió bonos de:

Vista Energy

Pampa Energía

Tecpetrol bajo Ley Nueva York

En cambio, para quienes invierten mediante dólar MEP, el broker mantuvo esas mismas compañías, pero recomendó emisiones bajo Ley Argentina. Así, adapta la cartera según el tipo de operatoria y la legislación elegida.