El especialista en estrategias bursátiles identifica oportunidades en compañías de inteligencia artificial y chips tras la reciente corrección

En medio de una fuerte corrección del sector tecnológico, uno de los analistas más escuchados por Wall Street volvió a encender las alarmas, pero también el entusiasmo inversor.

Se trata de Tom Lee, el reconocido estratega de Fundstrat, a quien en el ecosistema cripto muchos conocen como uno de los grandes impulsores de Ethereum por su mirada favorable hacia la infraestructura blockchain y la economía digital.

Ahora, lanzó una recomendación que está captando la atención tanto de inversores tradicionales como del mundo cripto: aprovechar la corrección del mercado para comprar acciones de empresas vinculadas al negocio de chips e inteligencia artificial.

Su tesis es contundente: el retroceso actual no sería el fin del rally, sino una oportunidad estadística de entrada.

La lógica detrás de esta postura conecta dos grandes tendencias de mercado: el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial y la necesidad global de infraestructura tecnológica para sostenerla.

En ese tablero, las compañías de semiconductores aparecen como las grandes beneficiadas.

Por qué Tom Lee cree que la caída de las tecnológicas es una oportunidad

Según Lee, la reciente baja de las acciones de semiconductores debe interpretarse como una corrección técnica dentro de una tendencia alcista de largo plazo. El disparador fue una ola de ventas global que comenzó en Asia y golpeó con fuerza al sector tecnológico.

Entre los principales indicadores afectados apareció el ETF SOXX, que llegó a retroceder cerca de 8% en una sola jornada. En paralelo, el ETF tecnológico QQQ también sufrió una baja cercana al 3%.

Pero lo que para muchos fue señal de alarma, para Lee representa una ventana de compra.

Su argumento central se basa en datos históricos: desde 2011 hubo 17 episodios en los que las acciones del sector semiconductor cayeron más de 6% en un solo día. En el 88% de esos casos, el sector logró recuperar completamente las pérdidas apenas un mes después.

Ese patrón estadístico fortalece una idea que el estratega viene defendiendo desde hace tiempo: los desplomes abruptos en sectores de alto crecimiento suelen generar oportunidades para quienes invierten con horizonte de mediano y largo plazo.

Las empresas de la Bolsa que recomienda el gurú de Ethereum

Aunque Lee no suele dar "tips" individuales de forma literal, sí marca claramente cuáles son las compañías mejor posicionadas para capturar el boom de IA y semiconductores. Entre las más observadas por el mercado aparecen: Broadcom, Intel, Apple, NVIDIA y Advanced Micro Devices (AMD).

Estas firmas comparten una característica clave: están profundamente expuestas al crecimiento de la inteligencia artificial, centros de datos y computación de alto rendimiento.

En particular, el mercado sigue de cerca a NVIDIA, considerada por muchos la gran ganadora del ciclo actual. Sus procesadores son esenciales para entrenar modelos avanzados de IA, lo que disparó su valoración en los últimos trimestres.

Lee considera que, pese a las valuaciones elevadas, la demanda estructural todavía justifica un escenario alcista.

Es posible invertir en estas empresas a partir de los CEDEAR (Certificados de Depósitos Argentinos), que permiten diversificar el riesgo, posicionándose en empresas de Wall Street en dólares o pesos al valor contado con liquidación (CCL).

Además, tienen pocas barreras de entrada porque se operan fracciones de la acción, por lo que se informan sus ratios:

Broadcom: u$s15.240 (ratio 39:1)

Intel: $40.120 (ratio 5:1)

Apple : $21.200 (ratio 20:1)

NVIDIA : $12.500 (ratio 24:1)

Advanced Micro Devices (AMD): $80.550 (ratio 10:1)

El vínculo entre Ethereum, IA y acciones tecnológicas

La visión de Lee no se limita únicamente al mercado bursátil. En reiteradas oportunidades destacó que tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y computación distribuida terminarán convergiendo.

Por eso, dentro del ecosistema cripto, muchos lo asocian a una postura especialmente favorable hacia Ethereum, por considerarla una de las infraestructuras más sólidas para soportar aplicaciones financieras y tecnológicas de nueva generación.

La tesis es simple: tanto la IA como blockchain demandan enormes cantidades de capacidad computacional, almacenamiento y procesamiento. Eso implica un crecimiento estructural en chips avanzados, memorias de alto rendimiento, GPUs, infraestructura cloud y data centers.

En otras palabras, la expansión del ecosistema digital no sólo favorece a criptoactivos como Ethereum, sino también a las empresas que fabrican el hardware necesario para sostener esa revolución.

El factor que puede impulsar una nueva suba en Wall Street

Uno de los puntos más relevantes del análisis de Lee es que el mercado podría estar subestimando la magnitud del ciclo de inversión en inteligencia artificial.

La demanda por hardware sigue creciendo a un ritmo superior al esperado, especialmente en segmentos vinculados con memoria de alto ancho de banda y procesamiento intensivo.

De hecho, algunos fondos especializados en memoria registraron subas explosivas en pocos meses, reflejando el apetito inversor por este segmento.

Además, incluso gigantes como Apple ya reconocen que el aumento del costo de memoria impacta directamente sobre sus márgenes.

Eso refleja un dato clave: los fabricantes de chips tienen hoy un poder de fijación de precios superior al habitual. Cuando la demanda supera la oferta de forma sostenida, las empresas del sector pueden expandir márgenes y mejorar rentabilidad, algo que históricamente impulsa las valuaciones bursátiles.

¿Conviene invertir ahora en acciones tecnológicas?

La gran pregunta para inversores es si conviene entrar tras la corrección o esperar. Para Lee, la respuesta es clara: históricamente, comprar durante estas caídas fue una estrategia ganadora.

Eso no significa ausencia de riesgo. El sector tecnológico sigue siendo volátil y sensible a factores macroeconómicos como tasas de interés, inflación y expectativas de crecimiento.

Sin embargo, para quienes creen en la expansión de la IA y la digitalización global, la corrección actual podría representar una oportunidad difícil de ignorar. El mercado enfrenta una tensión clásica: miedo en el corto plazo versus potencial estructural en el largo.

Allí es donde Tom Lee, el analista al que muchos en el mundo cripto consideran un verdadero gurú de Ethereum, vuelve a apostar fuerte. Su mensaje al mercado es claro: mientras muchos venden por temor, él ve una oportunidad en empresas de la Bolsa que pueden liderar la próxima gran ola de crecimiento tecnológico.