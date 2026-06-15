El equipo de investigación de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, identificó una campaña de correos electrónicos falsos que utiliza el nombre de reconocidas empresas como L'Oréal, Coca-Cola, Red Bull y Adidas para ofrecer supuestas oportunidades de empleo como anzuelo y captar datos personales de usuarios en toda la región.

La alerta fue confirmada por Mario Micucci, investigador de ESET Latinoamérica, quien señaló que esta estafa no es nueva: varios usuarios llevan advirtiendo sobre el mismo fraude desde al menos 2025, y que en algunos casos los delincuentes también usaron el nombre de Meta y otras compañías para dar credibilidad al esquema.

Es crucial subrayar que las marcas suplantadas son, ellas también, víctimas del engaño: los ciberdelincuentes explotan su reconocimiento global para legitimar el fraude y aumentar la probabilidad de que los destinatarios caigan en la trampa.

Según benchmarks de ciberseguridad de 2026, el 40% de los candidatos a empleo cae en correos de phishing que simulan procesos de selección urgentes, una cifra que refleja el nivel de sofisticación que han alcanzado estas campañas.

En paralelo, los expertos anticipan que en 2026 los ciberdelincuentes desplegarán campañas de phishing con un alto grado de personalización potenciada por inteligencia artificial, lo que incrementará notablemente su efectividad en toda la región.

El esquema detectado por ESET combina ingeniería social, suplantación de identidad corporativa y robo de credenciales en una secuencia de pasos diseñada para no levantar sospechas hasta que ya es demasiado tarde.