La iniciativa busca brindar herramientas a través de una experiencia inmersiva en proyectos reales, exposición internacional y aprendizaje práctico

N5, empresa de software especializada en soluciones para la industria financiera y reconocida por Microsoft como mejor startup, anuncia el lanzamiento de "Summer Experience", la primera edición de su Programa de Talento Joven para la región.

La iniciativa está dirigida a estudiantes próximos a graduarse o profesionales recién recibidos de toda América Latina que buscan acelerar su desarrollo profesional, al trabajar en proyectos reales, con impacto concreto desde el primer día.

Empresa nacional de software contrata jóvenes talentos para 2026: cómo aplicar

Con una duración de dos meses inmersivos y dedicación full time, el programa comienza el 19 de enero de 2026 y propone un desafío poco habitual en la región: acortar la distancia entre el aprendizaje teórico y la construcción práctica de soluciones reales. Los interesados pueden inscribirse en el formulario en esta página: https://n5-now.typeform.com/Summer2026

"Muchos jóvenes pasan los primeros años de su carrera observando y aprendiendo de forma teórica. Creemos que el desarrollo ocurre cuando las personas comienzan a construir, probar soluciones y generar impacto real. La Summer Experience fue diseñada para acelerar esa transición y preparar profesionales para contextos reales desde el primer día", explicó Yanina Bustos, CHRO de N5.

El programa se destaca por la exposición global desde el inicio, el trabajo directo con tecnologías de vanguardia, incluida la inteligencia artificial aplicada a servicios financieros, y la posibilidad de generar contribuciones de alto impacto incluso en las primeras etapas de la carrera.

La experiencia incluye interacción constante con equipos de alta performance, con responsabilidad real sobre los resultados, lo que impulsa un crecimiento acelerado: aprender en meses lo que en otros contextos puede llevar años.

N5, la empresa de software nacional, lanza nuevo programa de captación de talento

Desde la firma destacaron que la propuesta está orientada a personas con curiosidad extrema, ambición por transformar, mentalidad global e interés genuino en entornos en construcción y de aprendizaje acelerado. Pueden postularse estudiantes que se encuentren en los últimos dos años de su carrera o profesionales recién graduados de áreas como:

Tecnología

Ingeniería

Data, IA

Finanzas

Marketing

Negocios Digitales

Recursos Humanos

Un diferencial relevante que destacaron es contar con nivel intermedio o avanzado en al menos dos idiomas, entre español, inglés y portugués.

Durante las ocho semanas, los participantes atravesarán un proceso estructurado que combina formación acelerada, bootcamp intensivo, asignación a microproyectos organizados por sprints, mentoría continua y evaluaciones individuales y por equipos.

La experiencia culmina con un "Summit Final en Brasil", donde los participantes presentan sus resultados, participan de un ranking final y reciben una certificación.

"En América Latina hay mucho talento, pero todavía son pocas las oportunidades que combinan aprendizaje acelerado, exposición internacional y proyectos reales. Queremos abrir ese acceso y formar a la próxima generación de constructores del sector financiero", destacó Julián Colombo, CEO de N5.