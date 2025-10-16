Tras la cumbre con Trump, calificó la política económica de Milei como "insostenible" y advirtió que Argentina "necesita menos anarquía y más capitalismo"

"La política económica argentina roza la demencia" y el esquema cambiario que impulsa Javier Milei "es insostenible".

Con esas frases, el Financial Times compartió un durísimo editorial sobre la situación económica del país, publicado tras el acuerdo financiero alcanzado entre el Gobierno argentino y los Estados Unidos.

El texto, titulado "Argentina needs less anarchy and more capitalism" (o "Argentina necesita menos anarquía y más capitalismo"), analiza la estrategia económica de Milei y advierte que el intento por sostener un tipo de cambio fijo "contuvo la inflación, pero a costa de mantener el peso artificialmente fuerte".

"Si la locura es repetir la misma acción y esperar un resultado diferente, entonces un pilar central de la política económica argentina roza la demencia", escribió el diario británico, en alusión al régimen de bandas cambiarias que, según sostiene, repite los errores de administraciones anteriores.

Para el FT, "aferrarse a una moneda sobrevaluada puede frenar el aumento de los precios, pero también el crecimiento económico", y agrega que el modelo "ya agotó valiosas reservas y alimentó la salida de capitales". En ese contexto, concluye que el esquema "es insostenible".

El editorial se conoció horas después de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Washington, encuentro en el que se terminó de delinear el acuerdo financiero con Estados Unidos.

Según trascendió, el entendimiento apunta a reforzar las reservas del Banco Central y consolidar la alianza estratégica con la Casa Blanca. El Financial Times interpretó el movimiento como un intento de "fortalecer la relación con un socio de importancia sistémica", aunque advirtió que "la generosidad de Washington podría salir cara".

Hay que tener en cuenta que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que el salvataje total a la Argentina alcanzaría los u$s40.000 millones, respaldados con Derechos Especiales de Giro (DEG). El paquete incluirá un swap de u$s20.000 millones y una facilidad adicional que apunta a ser del mismo monto, articulada junto a bancos privados y fondos soberanos "orientada al mercado de deuda".

"Eso totalizaría 40.000 millones para la Argentina", detalló Bessent. Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anticipó que esperan activar "muy pronto" la línea de swap.

Sobre Bessent, específicamente, Financial Times lo definió como "el socio más reciente de Milei en esta empresa arriesgada". Según el medio, su apoyo "ya tiene un costo político interno" y recuerda que "está arrojando dinero a un incumplidor serial".

"El Gobierno sostiene que una devaluación nunca funcionó y que Argentina debe competir reduciendo impuestos y burocracia", señaló el periódico, aunque destacó que "los inversores que han desechado activos argentinos podrían estar en desacuerdo con ambas proposiciones".

Hacia el final, el editorial retoma la visión ideológica del presidente: "Javier Milei dice que admira el anarcocapitalismo. En este momento, su país necesita menos anarquía y más capitalismo".