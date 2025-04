Según el panel de Binance, XRP, la cuarta criptomoneda líder, bajó 1,79% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s2,20, con una capitalización de mercado de u$s128.540,94 millones.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,92 billones este jueves 24 de abril, según el monitoreo de 34.363 monedas en CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,68% en las últimas 24 horas. Bitcoin logra una dominancia del mercado de 63,42%, Ethereum le sigue con un 7,28%, y las demás monedas digitales agrupan el 29,31%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al jueves 24 de abril, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s93.313,40 (-0,64%)

Ethereum: u$s1.762,05 (-2,14%)

BNB: u$s596,78 (-1,75%)

Ripple: u$s2,20 (-1,79%)

XRP: u$s151,38 (-0,17%)

Cardano: u$s0,73 (3,02%)

Polkadot: u$s4,21 (1,86%)

Dogecoin: u$s0,18 (-0,49%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al jueves 24 de abril:

Bitcoin: $113,17 millones

Ethereum: $2,14 millones

BNB: $726.970,01

Ripple: $2.683,93

XRP: $184.369,43

Cardano: $889,03

Polkadot: $5.136,04

Dogecoin: $219,17

Polygon: $303,24

Además, al jueves 24 de abril, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.212,60

DAI: $1.217,77

USDC: $1.217,52

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una criptomoneda respaldada por Ripple, fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su objetivo principal es reducir los costos y mejorar la velocidad de los pagos internacionales, ofreciendo una alternativa moderna a las transferencias bancarias tradicionales.

XRP no utiliza minería ni depende de mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, opera con el algoritmo de consenso "RippleNet", lo que permite una capacidad de procesamiento de hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a otras criptomonedas.

Ripple ha establecido alianzas clave con instituciones financieras globales, utilizando XRP para facilitar pagos transfronterizos rápidos y asequibles.

Aunque ha sido criticada por su centralización, XRP ha probado su viabilidad como una solución eficiente y confiable. Ripple sigue invirtiendo en la infraestructura y seguridad de la red, consolidando su adopción.

A pesar de los desafíos legales con la SEC, XRP mantiene su posición como una de las criptomonedas más relevantes en el mercado internacional.