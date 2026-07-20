Tras la final del Mundial, la billetera de Mercado Libre habilitó el resumen de cada usuario y confirmó un récord Guinness con un hito de participantes

Más del 96% de los usuarios pronosticó la victoria de Argentina; la app ya permite consultar tu desempeño personal.

La iniciativa de Mercado Pago premió con hasta u$s50.000 a los ganadores y tuvo sorteos diarios de $10.000.

El PRODE de Mercado Pago obtuvo un Guinness World Record por 21.2 millones de predicciones en el Mundial 2026.

Mercado Pago finalizó su prode del Mundial 2026 y confirmó que 21.2 millones de personas participaron de la iniciativa, una cifra que le permitió obtener un Guinness World Record.

Según indicó la billetera virtual, se trató de la mayor cantidad de predicciones realizadas para un evento deportivo en el plazo de un mes a nivel mundial.

El reconocimiento contempla el volumen de pronósticos registrados durante toda la competencia y posiciona a la plataforma como la organizadora del mayor prode digital del mundo.

La propuesta estuvo disponible de manera gratuita a través de la aplicación de Mercado Pago y pudieron participar usuarios mayores de 18 años radicados en la Argentina.

Durante todo el Mundial, los participantes realizaron sus predicciones partido a partido para sumar puntos y escalar posiciones en un ranking general.

El sistema premiaba tanto la constancia como la precisión de los pronósticos. A medida que avanzaba el campeonato, los usuarios acumulaban puntaje según sus aciertos, mientras que una tabla de posiciones se actualizaba en tiempo real para mostrar quiénes lideraban la competencia.

Finalizó el prode de Mercado Pago con un récord de participación

Mercado Pago regalará hasta u$s50.000 para el ganador

Como incentivo principal, Mercado Pago dispuso premios en dólares para quienes finalizaron en los primeros puestos del ranking general:

1.° puesto: u$s50.000

2.º puesto: u$s20.000

3.° puesto: u$s10.000

La empresa precisó que las transferencias de los premios se acreditarán en las cuentas de los ganadores dentro de un plazo máximo de 30 días posteriores a la finalización de la Copa del Mundo.

Además de los premios principales, la compañía buscó mantener el interés de los participantes durante todo el torneo mediante beneficios diarios.

En ese marco, realizó sorteos de $10.000 y entregó 2.000 órdenes de compra para utilizar en Mercado Libre, el marketplace del grupo.

Uno de los datos más llamativos que dejó el certamen estuvo relacionado con el optimismo de los usuarios respecto del desempeño de la Selección Argentina.

De acuerdo con las estadísticas compartidas por Mercado Pago, el 96% de los participantes pronosticó una victoria de la Argentina en la final frente a España.

Cada usuario ya puede consultar su desempeño en el prode

Con el cierre del Mundial, Mercado Pago también habilitó un resumen personalizado para que cada participante pueda revisar cómo fue su desempeño a lo largo de toda la competencia.

Desde la aplicación, los usuarios pueden acceder a un historial con las principales estadísticas de su participación, que incluye:

Total de puntos obtenidos

Posición alcanzada en el ranking general

Cantidad de partidos acertados

Resultados exactos

Número de torneos disputados

De esta manera, la plataforma busca extender la experiencia más allá de la final del Mundial y permitir que cada participante consulte su rendimiento, compare sus resultados y repase su recorrido durante toda la competencia.