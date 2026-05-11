Comenzó uno de los eventos de eCommerce más esperados y miles de personas buscan descuentos reales. Cómo detectar ofertas falsas y evitar estafas online

El Hot Sale 2026 comenzó en Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), y volvió a reunir a cientos de marcas con promociones y descuentos en distintos productos y servicios.

Durante las tres jornadas del evento, se espera que miles de usuarios busquen ofertas online y reactiven el consumo digital.

Sin embargo, este tipo de fechas comerciales también suele generar cuestionamientos por parte de los consumidores, ya que algunas empresas elevan previamente los precios para luego mostrar descuentos poco reales o promociones engañosas.

Por eso, verificar si una oferta es verdadera se volvió una herramienta clave para evitar fraudes y aprovechar oportunidades reales de compra.

Entre las plataformas más utilizadas para controlar la evolución de los precios aparecen:

Historial de Precios

Precialo

Mercado Track

Ambos sitios permiten consultar cómo cambió el valor de un producto antes, durante y después del evento en diferentes tiendas online.

¿Cómo evitar caer en fraudes en el Hot Sale 2026?

Estas herramientas permiten detectar si un precio fue incrementado previamente para simular una rebaja durante el Hot Sale o si el descuento publicado es realmente genuino.

Además, también existen aplicaciones como Tiendeo y Promos CACE, que reúnen catálogos y promociones oficiales y facilitan la comparación entre marcas y categorías.

Por otro lado, especialistas en ciberseguridad recomendaron prestar atención a la dirección web donde se realiza la compra.

Las páginas con errores ortográficos, sin certificado de seguridad "https" o que no aparecen dentro del listado oficial de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico pueden representar señales de posibles estafas.

Además, aconsejaron evitar pagos desde redes WiFi públicas, mantener actualizado el antivirus y utilizar contraseñas seguras para proteger los datos personales y bancarios.

En caso de inconvenientes o arrepentimiento, los consumidores cuentan con el "botón de arrepentimiento", una herramienta habilitada por ley que permite cancelar la compra dentro de los 10 días posteriores, siempre que la operación se haya realizado en una tienda adherida.