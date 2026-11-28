Los monotributistas que reciben transferencias por Mercado Pago o a través de otras billeteras virtuales están en la mira de ARCA.

El organismo cruza el dinero que ingresa a esas cuentas con lo que el contribuyente factura, y cuando los números no coinciden, solicita explicaciones. El problema es que muchas de esas diferencias no corresponden a ventas.

La misma billetera suele utilizarse para todo. Para cobrar ventas, pero también para recibir un préstamo familiar, pasar dinero entre cuentas propias o cobrar la parte de un gasto compartido.

"Estamos atendiendo casos de contribuyentes que reciben requerimientos de ARCA por diferencias entre su facturación y los movimientos registrados en cuentas bancarias y billeteras virtuales", reconoce el contador Juan Manuel Locatelli, fundador de JL Consultoría y Negocios.

El profesional lo explica con un ejemplo cotidiano. "Cinco amigos salen a cenar, uno paga la cuenta y los otros cuatro le transfieren su parte por Mercado Pago. Esa persona recibió cuatro acreditaciones, pero no realizó ninguna venta", precisa.

Para el sistema de ARCA, no obstante, esas cuatro transferencias aparecen como dinero que entró a la cuenta. Si el contribuyente factura menos de lo que recibe, la diferencia puede generar preguntas por parte del organismo.

ARCA controla movimientos en billeteras y puede excluir monotributistas (generado con IA)

A eso se suman otras distorsiones, como los plazos de acreditación, las devoluciones, las comisiones y las retenciones que aplican las plataformas.

Por qué los $50 millones no protegen a nadie

Uno de los errores más usuales, según JL Consultoría, es creer que mientras los movimientos no superen los $50 millones mensuales, ARCA no tiene chances de controlarlos.

Ese importe aplica para algunos regímenes de información sobre movimientos y saldos de cuentas y billeteras. La Resolución General 4614/2019 contempla otros regímenes, entre ellos los de los procesadores de pagos comerciales, que funcionan con normas distintas.

Para pasar en limpio y que que claro, los cobros de una actividad comercial pueden estar bajo control aunque no se llegue a ese umbral.

Además, el límite cambió varias veces. Hasta diciembre de 2024 era de $400.000 mensuales para algunos movimientos de billeteras. Entre enero y mayo de 2025 subió a $600.000 y desde junio de 2025 pasó a $50 millones para personas humanas.

Por eso, ARCA puede fiscalizar períodos anteriores, cuando los montos informados eran mucho más bajos.

¿Qué pasa si detectan diferencias? Cuando el organismo encuentra inconsistencias, puede solicitar documentación, iniciar una fiscalización o recategorizar al contribuyente.

Si se confirma alguna de las causales legales, puede incluso excluirlo del monotributo. En ese caso, pasaría al régimen general, con obligaciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales, además de posibles ajustes retroactivos, intereses y sanciones.

Pero una diferencia no implica automáticamente una infracción. Según Locatelli, "en algunos casos es necesario reconstruir los movimientos bancarios y de billeteras virtuales para demostrar que determinados fondos no corresponden a ingresos de la actividad".

"Cuando una inconsistencia deriva en una recategorización o exclusión de oficio, el contribuyente tiene derecho a impugnarla y presentar las pruebas correspondientes", completa.

Lucas Strasorier, otro contador que conversa con iProUP, da su visión: "Entre un 10 y un 15% del volumen de plata que entra en la cuenta, uno puede decir que no tiene que ver con su actividad. Que está relacionado con juntadas, regalos, asados, gastos personales".

"La recomendación para cualquiera es que plata que entra en la cuenta debe estar facturada casi en su totalidad y, bueno, puede quedar este margen sujeto a consumos personales", concluye.

Qué conviene hacer para evitar problemas

Los expertos consultados para este artículo recomiendan tener en cuenta lo siguiente:

Separar las cuentas. En lo posible, usar una cuenta o billetera para la actividad comercial y otra para los movimientos personales

En lo posible, usar una cuenta o billetera para la actividad comercial y otra para los movimientos personales Guardar comprobantes. Conservar la documentación de préstamos, transferencias familiares y reintegros de gastos, para poder justificarlos si ARCA los pide

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Identificar qué acreditaciones no corresponden a ventas y tener el respaldo de cada una Revisar el domicilio fiscal electrónico. Las notificaciones de ARCA llegan ahí, y una intimación sin responder puede agravar el problema

La conclusión del contador resume el criterio: "No todo el dinero que ingresa a una cuenta es una venta, pero es fundamental poder justificar de dónde provienen los fondos".