El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta concluyó sin cambios y el dólar mayorista propuso una suba marginal

La operatoria de los diversos tipos de cambio se vio afectada por la media rueda testimonial en Wall Street tras el Día de Acción de Gracias.

El dólar oficial cerró a $1.625,54 tras una leve baja, mientras que el CCL perdió $69,62 para ubicarse en los $1.762,78 al finalizar la rueda.

El dólar blue registra una baja de $20 y cotiza a $1.690 en el microcentro porteño, en una jornada caracterizada por una escasa actividad financiera.

El dólar blue (o informal) baja $20 y se consigue a $1.690,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) bajó $2,32 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.625,54.

Por otro lado, el dólar cripto cede $0,07, a $1.754,83.

"Fue un día prácticamente sin operatoria, debido a la media rueda testimonial en Wall Street, tras la conmemoración del Día de Acción de Gracias de este jueves", explica a iProUP Marcelo Trovato, mánager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Fue una rueda tranquila porque a las 15 hs cerró la bolsa en los Estados Unidos; no obstante, la brecha sigue siendo la principal preocupación".

"Por otro lado, (Luis) Caputo anunciando la reactivacion del SWAP con China generó más incertidumbre que certezas acerca de la capacidad de pago de cara a enero de 2027", completa.