El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta concluyó sin cambios y el dólar mayorista propuso una suba marginal
27.11.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue baja a $1.690 este viernes 27 de noviembre y financieros cierran mixtos
El dólar blue (o informal) baja $20 y se consigue a $1.690,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) bajó $2,32 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.625,54.
Por otro lado, el dólar cripto cede $0,07, a $1.754,83.
"Fue un día prácticamente sin operatoria, debido a la media rueda testimonial en Wall Street, tras la conmemoración del Día de Acción de Gracias de este jueves", explica a iProUP Marcelo Trovato, mánager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Fue una rueda tranquila porque a las 15 hs cerró la bolsa en los Estados Unidos; no obstante, la brecha sigue siendo la principal preocupación".
"Por otro lado, (Luis) Caputo anunciando la reactivacion del SWAP con China generó más incertidumbre que certezas acerca de la capacidad de pago de cara a enero de 2027", completa.
El dólar blue se consigue hoy a $1.690 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP descendió $7,49, a $1.662,45.
El dólar contado con liquidación (CCL) perdió $69,62, a $1.762,78.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $2.112,50.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $4, a $1.601,00.