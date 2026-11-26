El dólar MEP y el dólar CCL avanzaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, cortaron sus rachas alcistas

Experto Marcelo Trovato (Pronóstico Bursátil) destaca que el feriado en EE. UU. redujo la operatoria y agrandó la brecha.

El dólar oficial bajó a $1.627,86 y el CCL subió $65,85; dólar MEP, cripto y tarjeta registraron leves variaciones.

Dólar blue sin cambios a $1.710 en microcentro por feriado en EE. UU., con operatoria casi nula y brecha en alza.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.710,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) bajó $8,49 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.627,86.

Por otro lado, el dólar cripto avanza $0,09, a $1.760,96.

"Fue un día prácticamente sin operatoria dado el feriado en Estados Unidos, por la conmemoración del Día de Acción de Gracias", explica a iProUP Marcelo Trovato, mánager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "De todos modos, la brecha se sigue agrandando con poco volumen".

"Mañana (viernes) será un día muy parecido al de hoy ya que habrá media rueda testimonial en Wall Street", apunta.