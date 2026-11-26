El dólar MEP y el dólar CCL avanzaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, cortaron sus rachas alcistas
26.11.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sigue a $1.710 este jueves 26 de noviembre y financieros cierran mixtos
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.710,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) bajó $8,49 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.627,86.
Por otro lado, el dólar cripto avanza $0,09, a $1.760,96.
"Fue un día prácticamente sin operatoria dado el feriado en Estados Unidos, por la conmemoración del Día de Acción de Gracias", explica a iProUP Marcelo Trovato, mánager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "De todos modos, la brecha se sigue agrandando con poco volumen".
"Mañana (viernes) será un día muy parecido al de hoy ya que habrá media rueda testimonial en Wall Street", apunta.
El dólar blue se consigue hoy a $1.710 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $2,27, a $1.669,94.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $65,85, a $1.832,40.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, cedió $6,50, a $2.112,50.
En tanto, el dólar mayorista se contrajo $1, a $1.601,00.