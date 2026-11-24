El dólar MEP, el dólar tarjeta y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar CCL, en tanto, propuso un ajuste marginal

Marcelo Trovato, de Pronóstico Bursátil, advierte que la desconfianza eleva el Riesgo País y genera un escenario "muy preocupante".

El dólar oficial avanzó a $1.617,08; mientras, el mercado está nervioso por la pérdida de credibilidad del Gobierno.

El dólar blue subió $25 y se cotiza a $1.700 en el microcentro porteño, marcando un nuevo récord.

El dólar blue (o informal) sube $25 y se consigue a $1.700,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $18,11 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.617,08.

Por otro lado, el dólar cripto gana $1,23, a $1.786,72.

"El mercado está nervioso; el Gobierno pierde reputación y credibilidad con cada entrevista", explica a iProUP Marcelo Trovato, mánager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Esto es lo que reflejan la suba del dólar blue y los demás dólares. La desconfianza ya cruzó la frontera y la liquidación masiva de bonos hacen que el Riesgo País no tenga techo".

"Escenario muy preocupante a 11 meses de una elección. Falta mucho tiempo y el desgaste avanza", remarca.