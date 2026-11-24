El dólar MEP, el dólar tarjeta y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar CCL, en tanto, propuso un ajuste marginal
24.11.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue llega a $1.700 este martes 24 de noviembre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) sube $25 y se consigue a $1.700,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $18,11 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.617,08.
Por otro lado, el dólar cripto gana $1,23, a $1.786,72.
"El mercado está nervioso; el Gobierno pierde reputación y credibilidad con cada entrevista", explica a iProUP Marcelo Trovato, mánager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Esto es lo que reflejan la suba del dólar blue y los demás dólares. La desconfianza ya cruzó la frontera y la liquidación masiva de bonos hacen que el Riesgo País no tenga techo".
"Escenario muy preocupante a 11 meses de una elección. Falta mucho tiempo y el desgaste avanza", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.700 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $25: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $48,64, a $1.687,42.
El dólar contado con liquidación (CCL) cedió $3,18, a $1.790,06.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, avanzó $26,00, a $2.099,50.
En tanto, el dólar mayorista creció $28,00, a $1.593,00.