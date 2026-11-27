El horario de verano de los bancos bonaerenses regirá casi cuatro meses en 108 distritos. Todos los detalles sobre cuáles son los municipios afectados

Busca facilitar trámites y pago de impuestos, pero no afecta cajeros ni home banking, que seguirán operando las 24 hs.

La medida, dispuesta por decreto de Axel Kicillof, rige en 108 de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, excluyendo al Conurbano.

Los bancos bonaerenses adoptan el horario de verano 2026-2027: atenderán de 8 a 13 hs desde el 30 de noviembre hasta el 23 de marzo de 2027.

Los bancos bonaerenses pasan al horario de verano desde este lunes 30 de noviembre: las sucursales de 108 municipios de la provincia de Buenos Aires atenderán al público de 8 a 13, dos horas antes de lo habitual, hasta el martes 23 de marzo de 2027 inclusive.

Así lo dispuso el gobernador Axel Kicillof mediante el Decreto 2298/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

La norma establece que "el personal cumplirá su jornada laboral de lunes a viernes de 7:45 a 15:15 horas, debiendo destinarse como horario de atención al público el comprendido entre las 8:00 y las 13:00 horas".

El cambio responde a un pedido de la Asociación Bancaria. Según los considerandos, busca "facilitar a la comunidad el desenvolvimiento adecuado de la actividad financiera" y "el cumplimiento regular de las obligaciones tributarias".

La temporada arranca un día antes que la anterior, que rigió del 1 de diciembre de 2025 al 22 de marzo de 2026. En la temporada 2024-2025 del horario bancario, el esquema había empezado recién el 9 de diciembre.

En qué municipios cambia el horario de los bancos bonaerenses

El horario de verano bancario alcanza a 108 de los 135 distritos de la provincia. Según el anexo único del Decreto 2298/2026, es la misma lista del verano pasado. Incluye ciudades como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y San Nicolás.

En los 27 distritos restantes, en su mayoría del conurbano, como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Lanús, las sucursales mantienen el horario de 10 a 15.

Qué pasa con cajeros y feriados durante el horario de verano

El cambio de horario de los bancos bonaerenses afecta solo la atención presencial. Los cajeros automáticos, el home banking y las billeteras virtuales siguen funcionando las 24 horas.

Para hacer trámites por ventanilla, conviene tener en cuenta el primer fin de semana largo de la temporada. Según el calendario de feriados bancarios del BCRA, el lunes 7 de diciembre es día no laborable con fines turísticos y el martes 8 es feriado nacional.

Las sucursales cerrarán del sábado 5 al martes 8 y reabrirán el miércoles 9. El viernes 25, por Navidad, tampoco habrá atención. Acá, el detalle de cuándo cierran los bancos en diciembre.

La lista completa de municipios con horario de verano en los bancos

Los 108 distritos bonaerenses donde los bancos atenderán de 8 a 13 son:

De la A a la C: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles y Coronel Suárez.

De la D a la L: Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Madariaga, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos y Luján.

De la M a la R: Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas y Roque Pérez.

De la S a la Z: Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino y Zárate.