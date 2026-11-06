No habrá atención en sucursales por el Día del Bancario y la visita de León XIV al país. Cómo operar con homebanking, cajeros y débito en comercios

Cajeros, home banking y Extra Cash son alternativas para operar; transferencias funcionan, cheques y plazos se demoran.

La interrupción se debe al Día del Bancario y feriados por la visita del Papa León XIV, con alcance según jurisdicción.

Bancos cierran desde el 6 hasta el 11 de noviembre en gran parte del país y hasta el 12 en Provincia de Buenos Aires.

Los bancos no abrirán sus puertas desde este viernes 6 de noviembre y la atención presencial volverá recién el miércoles 11 en la mayor parte del país. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires las sucursales reabrirán el jueves 12, después de seis días sin bancos.

La seguidilla combina el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados por la visita del papa León XIV, que llega el domingo 8 y se queda hasta el miércoles 11.

Mientras tanto, cajeros automáticos, home banking, apps y billeteras virtuales funcionan las 24 horas, y también se puede retirar efectivo en supermercados, farmacias y estaciones de servicio.

Días sin bancos: el calendario de noviembre y cuándo reabren

El cierre de sucursales por la visita papal tiene un alcance distinto según cada jurisdicción. Así queda el cronograma:

Viernes 6: Día del Bancario, sin atención en todo el país.

Día del Bancario, sin atención en todo el país. Sábado 7 y domingo 8: fin de semana.

fin de semana. Lunes 9: feriado nacional fijado por el Decreto 1103/2026.

fijado por el Martes 10: feriado bancario nacional , dispuesto por el Banco Central en la Comunicación A 8487 . Ese día también es feriado general en CABA y Córdoba.

, dispuesto por el Banco Central . Ese día también es feriado general en CABA y Córdoba. Miércoles 11: reabren los bancos en CABA y el resto del país. En la provincia de Buenos Aires siguen cerrados porque rige un feriado solo para territorio bonaerense por la misa del Papa en Luján, que no es un feriado bancario del BCRA.

reabren los bancos en CABA y el resto del país. En la provincia de Buenos Aires siguen cerrados porque rige un feriado solo para territorio bonaerense por la misa del Papa en Luján, que no es un feriado bancario del BCRA. Jueves 12: vuelve la atención en la provincia de Buenos Aires.

Así, el cronograma de cinco días sin bancos se estira a seis en territorio bonaerense.

Cómo sacar efectivo sin bancos: cajeros y supermercados

Los cajeros automáticos son la primera vía para conseguir billetes durante el cierre de sucursales, aunque la alta demanda puede vaciarlos. Conviene retirar temprano y revisar el límite diario de extracción, que suele ampliarse desde el home banking.

Los límites diarios de extracción que informan los principales bancos, que varían según el perfil de cada cliente, son:

Banco Nación : hasta $1.000.000 en cajeros propios, ampliable desde la app.

: hasta $1.000.000 en cajeros propios, ampliable desde la app. Banco Provincia : hasta $800.000 con tarjeta de débito, según el límite que configure cada cliente, y $400.000 con Cuenta DNI.

: hasta $800.000 con tarjeta de débito, según el límite que configure cada cliente, y $400.000 con Cuenta DNI. Galicia : $400.000 en sus cajeros con tarjeta de débito y hasta $4.000.000 en sus terminales de autoservicio con QR desde la app.

: $400.000 en sus cajeros con tarjeta de débito y hasta $4.000.000 en sus terminales de autoservicio con QR desde la app. BBVA : hasta $2.000.000 con tarjeta de débito, sumando cajeros y terminales de autoservicio. En los cajeros, el tope es de $800.000.

: hasta $2.000.000 con tarjeta de débito, sumando cajeros y terminales de autoservicio. En los cajeros, el tope es de $800.000. Macro : $1.000.000, y hasta $1.200.000 para clientes Selecta.

: $1.000.000, y hasta $1.200.000 para clientes Selecta. ICBC : $400.000 en cajeros y $800.000 en terminales de autoservicio.

: $400.000 en cajeros y $800.000 en terminales de autoservicio. Santander: $900.000, y hasta $1.700.000 para clientes Platinum o Black.

En cajeros de otros bancos, el tope suele bajar a $60.000 por día.

Si el cajero no tiene fondos, la alternativa es el Extra Cash: al pagar una compra con tarjeta de débito en comercios adheridos, se puede pedir efectivo en la misma caja, sin costo y con DNI. En la red Payway el tope es de $170.000 por operación, aunque cada local fija su máximo según el dinero disponible. Acá está cómo funciona el Extra Cash paso a paso.

Qué operaciones funcionan y cuáles se frenan con los bancos cerrados

Durante los días sin atención presencial, los canales digitales permiten operar casi con normalidad:

Transferencias inmediatas y pagos de servicios e impuestos por home banking y apps .

. Pagos con débito, crédito y QR desde billeteras virtuales .

. Recargas de celular y de la tarjeta SUBE.

Lo que se frena es la atención por ventanilla y todo lo que depende de la compensación bancaria, ya que la norma del BCRA alcanza también a las cámaras electrónicas de compensación. En la práctica:

Los cheques depositados se acreditan el primer día hábil siguiente. Los plazos fijos que vencen en esas jornadas se cobran automáticamente el primer día hábil posterior, con los intereses generados hasta ese momento.

Los vencimientos de ARCA que caen en esas jornadas pasan al día hábil siguiente.

Cuándo vuelve a haber feriados sin bancos en noviembre y diciembre

El calendario bancario suma dos cortes más antes de fin de año, según el listado oficial de feriados bancarios 2026 que difundió el Banco Central: