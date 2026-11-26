El holding financiero informó en su balance trimestral que la irregularidad bajó en el banco y la billetera, pero aún no llega a la meta para el 2026

Pese al resultado positivo, los préstamos cayeron 8% interanual y la ganancia se redujo 16% frente al trimestre previo por menores tasas.

La morosidad consolidada del grupo bajó a 9,7%, con caídas en las carteras irregulares de Banco Galicia (7,8%) y Naranja X (17,8%).

Grupo Galicia ganó $229.002 millones en el tercer trimestre de 2026 y revirtió la pérdida sufrida en el mismo período del año anterior.

El balance de Grupo Galicia del tercer trimestre de 2026 mostró una ganancia de $229.002 millones y una baja de la morosidad consolidada a 9,7%, desde el 10,6% de junio. Aun así, la mora todavía está por encima del 6,9% de un año atrás.

El resultado revirtió la pérdida de $116.964 millones del mismo período de 2025 y superó los $218.663 millones que esperaban los analistas del mercado. Sin embargo, quedó 16% por debajo de los $273.345 millones del segundo trimestre, medidos en moneda homogénea.

Según el informe de resultados del tercer trimestre que la entidad difundió el 24 de noviembre, la ganancia bajó porque rindieron menos los bonos ajustados por CER y cayeron las tasas de los préstamos. El ROE anualizado fue de 9,3%, contra 11,3% en el trimestre previo.

Cuánto bajó la mora de Banco Galicia y Naranja X

En el holding que integra Banco Galicia y la fintech Naranja X, las dos compañías redujeron su cartera irregular entre junio y septiembre de 2026:

Banco Galicia: 7,8%, desde 8,3% en junio. Un año antes era 5,8%.

7,8%, desde 8,3% en junio. Un año antes era 5,8%. Naranja X: 17,8%, desde 19,7%. En septiembre de 2025 marcaba 10,8%.

La entidad atribuyó la mejora del banco a "una disminución en los ingresos a Stage 3", la categoría de préstamos con mayor deterioro.

Esa señal ya asomaba en el balance del segundo trimestre. Así, el cargo por incobrabilidad del grupo bajó a $777.129 millones, 11% menos que en junio y 21% menos que un año atrás.

La cobertura con previsiones subió a 96,4%, desde 93,3% en junio, aunque sigue debajo del 105% de septiembre de 2025.

Qué tan lejos está Galicia de sus metas de mora para fin de año

La morosidad de Grupo Galicia todavía no llegó a los niveles que la propia compañía proyectó. En la conferencia con inversores de agosto, el CFO Gonzalo Fernández Covaro estimó que la mora de Banco Galicia cerraría 2026 en torno al 6,3%, 1,5 puntos debajo del registro de septiembre.

Para Naranja X, la meta era bajar la irregularidad de casi 20% a un rango de 16% a 17% a fin de año, con una cobertura cercana al 100%. A septiembre, la fintech estaba en 17,8%, con una cobertura de 96,7%.

La baja de la mora en Galicia acompaña la tendencia del sistema. Según el Informe sobre Bancos de septiembre del BCRA, publicado el 20 de noviembre, la irregularidad del crédito al sector privado bajó a 7,5% y la de las familias a 12,2%, su segunda caída mensual consecutiva. Fuera de los bancos, las fintech también empezaron a bajar su morosidad después del pico de abril.

Por qué Grupo Galicia presta menos que hace un año

Los préstamos netos de Grupo Galicia sumaron $28,1 billones al cierre de septiembre, con una caída real de 3% en el trimestre y de 8% interanual. Los depósitos llegaron a $30,4 billones, 1% menos que en junio y 7% por debajo de un año atrás.

Con menos crédito y tasas más bajas, el margen financiero se redujo a 14,4%, desde 17,9% en el segundo trimestre. La eficiencia pasó de 35% a 39,4%, aunque mejoró frente al 59,6% de 2025, cuando el grupo absorbía los costos de integración de HSBC.

Cuánto ganó cada empresa de Grupo Galicia en el trimestre

Todas las compañías de Grupo Galicia cerraron el tercer trimestre con ganancias: