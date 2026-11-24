La tasa promedio de las operaciones en pesos alcanzó el 27,32% nominal anual (TNA), frente al 26,84% de septiembre, según un informe
24.11.2026 • 18:00hs • Economía
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Crédito para comercios vuelve a encarecerse en Argentina y ya acumula 4 meses de subas
El financiamiento de las pequeñas y medianas empresas a través del mercado de capitales argentino volvió a encarecerse en octubre.
La tasa promedio de las operaciones en pesos alcanzó el 27,32% nominal anual (TNA), frente al 26,84% de septiembre, y acumuló cuatro meses consecutivos de subas.
Sin embargo, todavía se encuentra 22,22 puntos porcentuales por debajo de 49,54% registrado en octubre de 2025.
Crédito para comercios vuelve a encarecerse y ya acumula 4 meses de subas
Según el Índice de Financiamiento PyME (IFP), elaborado por Veta Capital a partir de datos del Mercado Argentino de Valores (MAV), las operaciones avaladas registraron una tasa promedio del 26,03% y concentraron el 51,5% del volumen negociado.
En tanto, el segmento no garantizado alcanzó el 29,53% y representó el 37,8% del total. La diferencia muestra mejores condiciones de financiamiento que pueden conseguir las empresas que cuentan con el respaldo de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
En octubre se concretaron 33.736 operaciones por un valor nominal de $670.000 millones, un aumento mensual del 2,2% en términos corrientes. No obstante, al descontar la inflación, el volumen mostró una caída real interanual del 4,6%.
El financiamiento para PyMEs subió por cuarto mes consecutivo en octubre de 2026
El plazo promedio ponderado pasó de 74,3 a 105,1 días, aunque el incremento estuvo influido por operaciones excepcionales de pagarés de largo vencimiento. Sin ellas, se habría mantenido cerca de los 74 días. De hecho, el 69,4% del financiamiento continuó concentrado en plazos de hasta 90 días.
Por instrumentos, las facturas de crédito electrónicas registraron una tasa promedio del 25,91%, mientras que el segmento Garantizado MAV llegó a 25,27%.
En los cheques de pago diferido con vencimientos de entre 60 y 120 días, la tasa fue de 31,54% para las operaciones sin garantía y de 26,16% para las avaladas, una brecha de 5,38 puntos porcentuales.
El relevamiento también incluyó el financiamiento en moneda extranjera. Para operaciones de hasta un año, las tasas medianas se ubicaron en el 7% para instrumentos hard dollar y dólar linked A3500, y en el 7,5% para dólar linked Banco Nación.