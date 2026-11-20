El REM bajó la proyección de crecimiento de 3,3% a 0,7% y Argentina es la que más recortó en la región: 2,6 puntos contra 0,2 del promedio del resto

Este recorte del crecimiento se atribuye a factores internos y no solo al shock externo, diferenciando a Argentina de otros países.

El shock petrolero mejoró la balanza energética en u$s5.300 millones, pero el mercado interno cayó, llevando a recesión técnica.

Argentina recortó su proyección de crecimiento PBI 2026 de 3,3% a 0,7%, la mayor baja global, según el REM y Banco Provincia.

La economía argentina recortó más que ninguna otra su proyección de crecimiento por la suma de varios factores.

Pesaron la contracción del PBI en el tercer trimestre y la recesión técnica, un shock petrolero que mejoró las cuentas externas pero elevó precios y riesgo país, y las tasas internacionales más altas.

A estos factores se suma la caída del mercado interno, que la energía y la minería no lograron compensar, detalló la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia en un informe al que tuvo acceso iProUP.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central bajó la proyección de crecimiento del PBI para este año de 3,3% en marzo a 0,7% en octubre.

Según el relevamiento de cada país y el WEO del FMI para Bolivia y Ecuador, la baja argentina fue de 2,6 puntos porcentuales, contra 0,2 del promedio del resto.

El número incluso podría ser menor: para llegar al 0,7%, la economía debería crecer 1% mensual entre septiembre y diciembre (+4,1% acumulado).

Recesión técnica y caída del tercer trimestre: el deterioro de la actividad

El REM estimó que el PBI desestacionalizado se habría contraído 2,3% entre julio y septiembre.

Los analistas esperan un rebote de 2,0% en el cuarto trimestre y una expansión de 0,9% en el primero de 2027. El segundo trimestre ya había cerrado con una caída de 0,6%.

En los datos mensuales, julio cayó 2,8% y agosto avanzó apenas 0,1%. Dos trimestres consecutivos de contracción desestacionalizada configuran lo que se conoce como recesión técnica.

Según el Banco Provincia, la actividad acumuló una baja de 3,9% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.

Shock petrolero: por qué fue positivo en términos de intercambio

Fuentes oficiales atribuyeron el deterioro de las expectativas al "shock externo negativo" que habría provocado la suba de 40% del petróleo.

En ese contexto, hablaron de "dos shocks negativos": uno político y otro internacional, por la guerra en Medio Oriente, el cierre del estrecho de Ormuz y el salto del crudo.

Sin embargo, los organismos multilaterales observan la situación de una forma distinta para los países que exportan energía.

El FMI, en su informe de octubre, sostuvo que para los productores no afectados directamente por el cierre del estrecho de Ormuz es un shock positivo de términos de intercambio, que empuja el ingreso y la demanda agregada.

El BIS afirmó en agosto que el mayor superávit externo genera una apreciación cambiaria que alivia las presiones inflacionarias.

El Banco Mundial encontró en octubre una ventaja de corto plazo para los exportadores de energía.

Cuentas externas y energía: la mejora que no llegó a la actividad

El salto de los términos de intercambio mejoró las cuentas externas.

La balanza energética pasó de u$s5.350 millones entre enero y septiembre de 2025 a casi u$s9.500 millones en igual período de 2026.

Las empresas del sector también aumentaron sus obligaciones negociables, de u$s7.100 millones a u$s8.250 millones (+15% interanual).

En los primeros nueve meses de 2026, el sector energético aportó u$s5.300 millones extra respecto del año pasado.

La minería creció 6% y el petróleo más de 15% interanual, pero no compensan el derrumbe del mercado interno.

Desde 2024 el país recuperó su condición de exportador neto de energía, impulsado por Vaca Muerta.

Nafta, inflación y riesgo país: el costado negativo del shock

La suba del petróleo afectó el precio de la nafta, un bien inelástico y de consumo transversal.

Entre febrero y octubre, la nafta súper aumentó 30%, 10 puntos porcentuales más que la inflación acumulada.

Aun así, los combustibles subieron menos que el promedio del resto de la región (+14,5% real), aunque en términos reales aumentaron más en cinco de los ocho países comparados.

El economista Ricardo Ades planteó que la suba del crudo puede ser a la vez un shock positivo de términos de intercambio y un shock negativo de oferta agregada.

Según esa lectura, por el canal comercial dejó más dólares, pero por los canales financiero y de precios sumó riesgo país e inflación.

El REM proyecta una inflación acumulada de 30,4% para 2026.

Dos lecturas sobre el freno: shock externo o factores locales

El informe del Banco Provincia (BAPRO) descarta que el shock externo explique por sí solo el recorte.

Entre los exportadores de petróleo, la Argentina redujo su proyección 2,6 puntos, mientras que Brasil apenas 0,1.

Según el relevamiento, el shock mejoró las cuentas externas y su traslado a precios pudo amortiguarse por contar con una empresa estatal como YPF.

Las otras economías que bajaron sus proyecciones, Chile y Uruguay, lo hicieron por episodios puntuales:

problemas en la producción de cobre

una sequía más agresiva de lo anticipado

Argentina es, además, el único exportador neto de petróleo que contrajo de forma relevante su crecimiento esperado.

Algunos analistas prevén un rebote en el último trimestre y una recesión corta, algo que todavía debe confirmarse.

El REM proyecta un crecimiento de 2,1% para 2027 y de 2,9% para 2028.