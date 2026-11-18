El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas positivas
18.11.2026 • 15:20hs • Economía
Economía
Dólar blue sube a $1.630 este miércoles 18 de noviembre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) sube $20 consigue a $1.630,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $7,37 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.583,38.
Por otro lado, el dólar cripto gana $1,48, a $1.714,60.
"La Argentina está cada vez más cara en dólares y con crecientes desequilibrios; con un riesgo país de 860 puntos, un DXY en 103 y un real brasileño en 5,83 por dólar, el país insiste en sostener un tipo de cambio artificialmente apreciado", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Brasil devalúa, el dólar se fortalece y Argentina pierde competitividad. Mientras tanto, crece el endeudamiento en pesos y la actividad económica sigue mostrando debilidad".
"El atraso cambiario no se elimina por decreto. Se acumula. Y cuanto más se demora la corrección, mayor puede ser el costo económico. El verdadero interrogante no es si este esquema necesita ajustes, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.630 en el microcentro porteño
El dólar blue sube $20: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $30,11, a $1.624,54.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $28,19, a $1.717,02.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, avanzó $6,50, a $2.054,00.
En tanto, el dólar mayorista creció $7,50, a $1.559,50.