El dólar MEP y el dólar CCL experimentan nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas positivas

Expertos alertan que Argentina pierde competitividad por el atraso cambiario, con riesgo de costos económicos mayores por la demora.

El dólar oficial llegó a $1.583,38; el MEP ascendió $30,11 a $1.624,54 y el CCL a $1.717,02.

El dólar blue sube $20 y se cotiza a $1.630; otras cotizaciones del dólar también muestran alzas hoy en Argentina.

El dólar blue (o informal) sube $20 consigue a $1.630,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $7,37 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda bursátil cotizado a $1.583,38.

Por otro lado, el dólar cripto gana $1,48, a $1.714,60.

"La Argentina está cada vez más cara en dólares y con crecientes desequilibrios; con un riesgo país de 860 puntos, un DXY en 103 y un real brasileño en 5,83 por dólar, el país insiste en sostener un tipo de cambio artificialmente apreciado", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Brasil devalúa, el dólar se fortalece y Argentina pierde competitividad. Mientras tanto, crece el endeudamiento en pesos y la actividad económica sigue mostrando debilidad".

"El atraso cambiario no se elimina por decreto. Se acumula. Y cuanto más se demora la corrección, mayor puede ser el costo económico. El verdadero interrogante no es si este esquema necesita ajustes, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse", remarca.