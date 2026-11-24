El oro protagonizó en los últimos diez meses uno de los giros más bruscos del mercado financiero internacional. Tras alcanzar un máximo histórico de u$s5.594 por onza el 29 de enero de 2026 según registros de Reuters, el metal precioso entró en una severa corrección que la semana pasada acumuló una caída cercana al 9% en cinco sesiones -su peor desempeño semanal en ocho meses-, tocando el viernes 20 de noviembre un piso de u$s3.513, su nivel más bajo en 14 meses.

Sin embargo, el metal dio una primera señal de alivio: impulsado por el retroceso de los rendimientos de la deuda estadounidense, avanzó un 2,3% y recuperó la zona de los u$s3.615 por onza, aunque todavía opera aproximadamente un 35% por debajo de su récord de enero.

Por qué cayó tanto el oro en plena incertidumbre financiera y en qué se diferencia de 2020

Según un informe de la firma XTB, el retroceso respondió a dos factores combinados: el encarecimiento de mantener un activo que no paga intereses -con el rendimiento real del bono estadounidense a diez años en 2,86% al 20 de noviembre, frente al 1,89% de enero- y las ventas forzadas de fondos que necesitaron hacer caja para cubrir pérdidas en acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

De hecho, XTB señala que la correlación del oro con la renta variable global trepó a 0,46, muy por encima del promedio de 0,14 registrado entre 2019 y 2024.

Aunque la velocidad de la baja recuerda a marzo de 2020 -cuando el oro cedió 12,45% en ocho ruedas antes de dispararse un 40% hasta agosto-, los analistas advierten que el contexto monetario es opuesto. En 2020, la Reserva Federal recortó las tasas a cero e inyectó liquidez ilimitada; hoy, en cambio, el dólar opera en máximos de 19 meses y el banco central estadounidense mantiene un sesgo restrictivo, por lo que sin un giro en la política de tasas el escenario más probable es una desaceleración de las caídas antes que un rebote inmediato en forma de V.

Cuánto puede subir el oro según Bankinter, Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley y JP Morgan

A pesar de la volatilidad reciente, las principales entidades financieras internacionales sostienen objetivos muy superiores a los u$s3.615 por onza registrados este lunes, apoyadas en las compras de los bancos centrales y la diversificación de reservas fuera del dólar:

Bankinter: Proyecta u$s4.400 por onza para diciembre de 2026 (+21,7%), u$s4.525 hacia fines de 2027 (+25,2%) y u$s4.550 para diciembre de 2028 (+25,9%)

Goldman Sachs: El equipo liderado por Lina Thomas estima u$s4.650 por onza al cierre de 2027 (+28,6%) y u$s5.600 para fines de 2028 (+54,9%), una vez que ceda el desapalancamiento bursátil y la Fed comience a recortar tasas

UBS: Mantiene un objetivo de u$s5.000 por onza para diciembre de 2027 (+38,3%), respaldado por límites en la oferta minera y demanda de ETF, aunque pide paciencia ante la volatilidad de corto plazo

Morgan Stanley: El área encabezada por Amy Gower prevé un avance gradual durante 2027 -u$s4.850 en el primer trimestre, u$s5.000 en el segundo y u$s5.100 en el tercero- hasta alcanzar los u$s5.250 por onza en el cuarto trimestre (+45,2%)

JP Morgan: Sostiene la proyección más ambiciosa de su último reporte de materias primas, con u$s6.000 por onza para el cuarto trimestre de 2026 (+66%) y u$s6.300 hacia fines de 2027 (+74,3%)

Para los inversores minoristas que evalúan aprovechar el descuento del 35% respecto de los máximos del año, la recomendación de los analistas pasa por evitar ingresar con todo el capital de una sola vez: optar por compras escalonadas para promediar precios o aguardar señales técnicas de mayor estabilidad en los rendimientos de los bonos estadounidenses permite reducir el riesgo de quedar atrapado en nuevos sacudones de corto plazo.